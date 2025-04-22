Екатеринбургского боксера обвинили в похищении жителя Самары

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В Екатеринбурге задержали мастера спорта по боксу, призера чемпионата России — Тимура Халилова. Его обвиняют в похищении жителя Самары Павла М., сказал источник URA.RU в силовой среде.

Суд уже избрал меру пресечения Халилову. «Он будет находиться под стражей до 18 мая», — отметили в Орджоникидзевском райсуде.

Ранее по этому же уголовному делу были арестованы Гелоревазович Гуледани и Андрей Густугульдин. Следователи считают, что они напали на Павла 11 марта в Самаре. Мужчину избили, заставили сесть в машину и увезли на Уралмаш (Екатеринбург). Там его якобы удерживали несколько дней в квартире. СК возбуждил дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору). Наказание по этой статье предполагает до 12 лет тюрьмы.