СБЕР ЕАПТЕКА теперь работает в Тольятти

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СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, запустила аптеку-хаб в Тольятти. Теперь жители города могут оформить онлайн-заказ на лекарства, товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику – в ассортименте более 12 000 товаров.

В новой аптеке-хабе покупатели смогут приобрести лекарства и витамины, а также товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести в офлайн-аптеке, а также заказать онлайн и забрать самовывозом из хаба СБЕР ЕАПТЕКИ или одной из партнерских аптек. На сегодняшний день в городе работают 58 пунктов самовывоза, а в течение полугода СБЕР ЕАПТЕКА планирует подключить еще около 20 точек.

Николай Ренц, Глава г.о. Тольятти:

«СБЕР ЕАПТЕКА — это сервис, который позволит тольяттинцам улучшить лекарственное обеспечение. Поэтому, на мой взгляд, этот проект соответствует главной цели национального проекта «Здравоохранение» — максимальная доступность медицинской помощи. Рад, что такой сервис появился в Тольятти, большое спасибо руководству Сбербанка. Сбербанк — наш серьезный партнер, с которым мы сотрудничаем по разным сферам, в том числе и в сфере благотворительности. Последний совместный проект — каток рядом со зданием Тольяттинского театра кукол».

Оксана Селезнёва, региональный директор г. Тольятти Самарского отделения Сбербанка:

«Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ жителям регионов России становится доступен широкий ассортимент высококачественных товаров для здоровья, а доставка лекарств на дом экономит время и способствует профилактике распространения заболеваний. Работая в синергии с другими сервисами Сбера, СБЕР ЕАПТЕКА способствует развитию цифровой медицины в России».

Алексей Щикотуров, операционный директор СБЕР ЕАПТЕКИ:

«Весной 2021 года мы открыли первый хаб в Самаре, теперь начинаем работу в Тольятти. Жителям города доступна курьерская доставка лекарств и сервис самовывоза из нескольких десятков аптек. Вместе со СБЕР ЕАПТЕКОЙ жители Тольятти смогут заботиться о своём здоровье с большим удобством».

К официальному запуску СБЕР ЕАПТЕКИ в Тольятти было приурочено торжественное открытие хаба с участием Николая Ренца (глава городского округа Тольятти), Оксаны Селезнёвой (региональный директор г. Тольятти Самарского отделения Сбербанка), Натальи Овчинниковой (директор региона Поволжье компании СБЕР ЕАПТЕКА) и других представителей городской администрации.

Аптека-хаб СБЕР ЕАПТЕКИ расположена в г.Тольятти по адресу: ул. Ленина, 73. Для оформления заказа онлайн необходимо скачать приложение СБЕР ЕАПТЕКИ в App Store или Google Play или зарегистрироваться на сайте eapteka.ru. Клиенты могут оформить заказ онлайн и забрать с самовывозом или получить его с доставкой. По ближайшим районам доступна срочная доставка, в остальных районах доставка возможна в течение дня, в удобный клиенту интервал.