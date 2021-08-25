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Инструкция: переводы по бизнес-картам

25 августа 2021 18:17
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Бизнес-карта — это современный удобный инструмент для предпринимателей, кто ценит своё время.

Бизнес-карта — это современный удобный инструмент для предпринимателей, кто ценит своё время. Закупки для бизнеса можно оплачивать без выдачи наличных под отчёт и оформления платёжек, расплачиваясь напрямую с расчётного счёта как обычной картой. А еще с ней можно совершать расчёты с партнёрами — переводить с неё деньги на другие бизнес-карты или карты физлиц. Разберемся в том, как и кому можно делать переводы на примере дебетовых бизнес-карт Сбербанка.

Для чего нужны переводы?

Для быстрой оплаты напрямую контрагенту. Например, вы открываете салон красоты и заказываете цветы и воздушные шары на день открытия. Оплатить услуги студии флористики и ИП, который занимается декором мероприятий, можно с помощью перевода с бизнес-карты на бизнес-карту контрагента. Тогда вам не придётся создавать платёжное поручение, платить за него комиссию и ждать поступления денег.

Кому можно переводить деньги с бизнес-карты Сбербанка?

С бизнес-карты можно переводить деньги на другие карты Сбера, причём как бизнес-карты, так и карты физических лиц. Для операции понадобится только номер карты получателя. Перевод можно сделать онлайн через мобильное приложение или интернет-банк СберБизнес. Для перевода понадобится номер карты получателя. Вам не придётся заполнять номер счёта, имя, ИНН и другие сведения. Также не требуется выставлять счёт для оплаты, чтобы получатель оплатил его по реквизитам. Есть один нюанс: проверяйте ограничения по переводам, поскольку в зависимости от типа карт лимиты на переводы разнятся.

Как узнать, что деньги пришли?

Получателю-физлицу поступит СМС о переводе. Владелец бизнес-карты получит СМС-уведомление о переводе, если у него подключена услуга СМС-информирования, и увидит поступление в режиме онлайн в выписке по карте в интернет-банке СберБизнес.

Операции по переводу отражаются в выписке по карте, ИП или юрлицо увидит их в СберБизнесе, физлицо — в СберБанк Онлайн.

Есть ли комиссии за платежи и переводы по бизнес-картам?

За оплату бизнес-картой через терминал комиссия не взимается. В этом преимущество бизнес-карты перед оплатой с расчётного счёта. А за перевод с бизнес-карты комиссия составит 1,5% от суммы перевода, но не менее 50 рублей. Комиссия одинаковая и при переводе между бизнес-картами, и при переводе на карту физлица.

Как подтвердить перевод?

Можно распечатать чек проведённой операции из интернет-банка СберБизнес или, если речь идёт о переводе с карты физлица на бизнес-карты, из СберБанк Онлайн. Подтверждает факт перевода и наличие операции в выписке по расчётному счету.

 

Теги: бизнес-карта Инструкция

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