Аналитики спрогнозировали курс рубля в 2023 году

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Курс доллара, превышающий 70 рублей, можно будет наблюдать лишь в 2023 году, рассказал «Известиям» аналитик КСП «Капитал УА» Михаил Беспалов.

Как он отметил, точность прогнозов по уровню курса в текущих быстро меняющихся условиях оставляет желать лучшего, однако тенденции, которые наблюдались на рынке в 2022 году, позволяют предположить, как будет развиваться ситуация в обозримом будущем, рассказал «Известиям» аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов.

Эксперт уточнил, что первичный шок от санкций и блокировки российских активов весной этого года вызвали значительную волатильность курса — в первой половине марта доллар в моменте поднимался выше 121 рубля, но в том числе благодаря ответным мерам со стороны Центробанка РФ (ЦБ) ситуация быстро поменялась.

«В условиях ограничений на продажу и вывод активов иностранными инвесторами объемы торгов в паре доллара с рублем на Московской бирже сократились, а на курс стала оказывать более значительное влияние разница между объемами экспорта и импорта. Прогнозы аналитиков, которых ЦБ опрашивал в октябре, указывают на то, что на конец года разница между экспортом и импортом товаров и услуг может составить порядка $267 млрд по сравнению со $170 млрд в 2021 году», — сказал Беспалов.

Он напомнил, что динамика внешней торговли и возросшие риски хранения средств в валюте уже привели к тому, что курс доллара в июне обновил минимумы с 2015 года, подойдя вплотную к отметке 50 рублей.

«Тем не менее в последние месяцы наблюдается частичное восстановление импорта, в то время как рост экспорта, наоборот, замедляется на фоне снижения цен на энергоресурсы», — добавил эксперт.

Аналитик привел данные ЦБ, согласно которым в III квартале стоимостный объем импорта снизился всего на 14% год к году (г/г) по сравнению со снижением на 23% год к году во II квартале. При этом объем экспорта за III квартал вырос на 5% г/г по сравнению с ростом на 27% г/г по итогам II квартала.

«Постепенное восстановление баланса между этими показателями препятствует укреплению рубля. В пользу ослабления российской валюты выступают и другие факторы: в условиях крепкой национальной валюты снижаются выраженные в рублях доходы экспортеров, а также объем налогов, за счет которых государство финансирует бюджет», — уточнил Беспалов.

По его словам, для компаний из РФ, товары которых зачастую продаются с дисконтом из-за антироссийских санкций, крепкий рубль — дополнительная нагрузка, которая влияет на маржинальность бизнеса. В то же время для государства, у которого ограничены возможности привлекать средства за счет размещения облигаций, такая ситуация создает проблемы с финансированием растущих расходов. Аналитик добавил, что на этом фоне идут разговоры о возвращении бюджетного правила с использованием валют дружественных стран, которое предполагает возобновление покупок иностранной валюты Минфином, если цены на экспортируемые энергоресурсы и, соответственно, нефтегазовые доходы окажутся выше определенного уровня. Реализация этой меры будет способствовать ослаблению рубля, считает он.

«При этом в отсутствие новых шоков это ослабление может происходить постепенно, поэтому курс доллара, превышающий 70 рублей, мы можем увидеть лишь в 2023 году. Но есть и риски, к которым относится как нестабильная геополитическая ситуация, так и эмбарго Евросоюза на нефть из РФ, которое вступит в силу в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года распространится и на нефтепродукты. Если российским компаниям не удастся быстро найти альтернативных клиентов для переориентации поставок, темпы ослабления рубля могут ускориться», — подчеркнул он.