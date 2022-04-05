В Самаре закроется последний гипермаркет «Карусель»

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Сеть гипермаркетов «Карусель» окончательно покидает Самару. Об этом сообщили местные жители.

— В последнем магазине, в ТЦ «Грин Парк», полки почти что пустые. Кое-где еще товары остаются, но это или самые дорогие продукты, или те, что не пользуются спросом. Одежды, средств гигиены, канцтоваров нет совсем. Холодильники с рыбой уже закрыли. Колбасы, мясо и кисломолочные продукты еще продают, — рассказали местные жители.

Сотрудники не выкладывают новый товар на прилавки

— Работаем до воскресенья, 10 апреля. Что будет дальше, не знаем, — пояснили сотрудники магазина.

Гипермаркеты сети начали закрываться еще в сентябре 2021 года. Тогда практически одновременно перестали работать сразу три «Карусели»: в ТЦ «Мега Сити», ТЦ «Самолет» и ТЦ «Парк Хаус». Вот как тогда прокомментировали ситуацию в X5 Group, компании, управляющей сетью, пишет 63.ру.

— На месте трех гипермаркетов по указанным адресам откроют новые, но уже от торговой сети «Перекресток». Большие магазины сейчас теряют популярность, и их решили заменить на другие, формата «у дома», — пояснили представители компании.