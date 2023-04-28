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Товары для рыбалки, трансформаторы и фитнес-десерты: в Самарской области определили «Экспортеров года»

28 апреля 2023 12:30
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Товары для рыбалки, трансформаторы и фитнес-десерты: в Самарской области определили «Экспортеров года»

На площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялась церемония награждения победителей и финалистов регионального этапа конкурса «Экспортер года - 2022». Событие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Конкурс проводится ежегодно - он призван поддержать предприятия, которые уверенно выходят на новые рынки и достигают значительных результатов во внешнеэкономической деятельности. Победители регионального этапа представят регион на уровне Приволжского федерального округа. Лучшие из лучших будут состязаться в федеральном этапе конкурса. 

В регионе активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. Этот вопрос находится на личном контроле Губернатора Дмитрия Азарова.

Работа с экспортно ориентированными компаниями в Самарской области признана одной из лучших в стране – региональный Центр поддержки экспорта вошел в первую десятку рейтинга Российского экспортного центра по итогам работы 2022 года.

По информации областного минэкономразвития, несмотря на сложные внешнеэкономические условия, в 2022 году производители региона продолжили экспортировать свою продукцию. Общий объем экспорта увеличился на 2,5% по сравнению с годом ранее.

«В прошлом году мы столкнулись с беспрецедентным санкционным давлением, которое отразилось на экспортной деятельности наших производителей. Но, несмотря на это, компании адаптировались к ситуации и нашли для себя новые рынки сбыта. И мы всесторонне поддерживаем наших предпринимателей, помогаем им подобрать страну, найти зарубежных партнеров, организуем бизнес-миссии в дружественные государства и участие в международных выставках.  По итогам 2022 года при содействии регионального Центра поддержки экспорта самарские компании заключили экспортные контракты на 2,8 млрд рублей. - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компания Фитнес-десерты из Тольятти стала «Экспортером года» в номинации «Прорыв года». Предприятие уже три года выпускает протеиновые десерты без сахара. Руководитель отдела международных продаж компании «Фитнес-Десерты» Вероника Аввакумова рассказала, что предприятие активно использует меры господдержки и, в первую очередь, это взаимодействие с Центром поддержки экспорта. Сотрудники компании приняли участие в программе «Экспортный форсаж», с которой и началось освоение зарубежных рынков. Сегодня предприятие поставляет свою продукцию в страны СНГ, а также Саудовскую Аравию, Кювейт, Оман, ОАЭ и др. Протеиновые десерты тольяттинского производителя также представлены на зарубежных маркетплейсах.

«При взаимодействии с Центром поддержки экспорта нам стало значительно проще и легче осваивать иностранные рынки. Здесь работают профессионалы, которые знают особенности работы с той или иной страной. В нашей успешной экспансии точно есть их заслуга», - отметила Вероника Аввакумова.

На церемонии отметили еще одну тольяттинскую компанию – ООО «Жито». Одно из крупнейших предприятий по хранению зерна и производству муки в ПФО стало призером второй степени в номинации «Новая география». В 2022 году производитель экспортировал муку и отруби в Грузию, Узбекистан и Казахстан. 

«До 2022 года мы не экспортировали муку, поэтому старт экспортных поставок для нас - настоящий, качественный рывок. Сейчас мы продолжаем поиск партнеров в новых странах, чтобы расширить географию поставок. Огромное спасибо Центру поддержки экспорта – самостоятельно выходить на зарубежные рынки очень сложно, а с поддержкой специалистов центра у нас это получается гораздо лучше», - подчеркнула коммерческий директор ООО «Жито» Нора Мнацаканян.

В число призеров и победителей также вошли ООО «Автотрансформатор» - единственное в России предприятие, обеспечивающее полный цикл разработки, испытаний и производства комплектующих для трансформаторов. С 2022 года производитель полностью вытеснил иностранных конкурентов с российского рынка - производителей Германии, Италии, США, Мексики.

Еще одним победителем стал предприниматель Александр Долженко. С 2017 года он производит эксклюзивные товары для рыбалки, охоты, туризма и отдыха под собственной торговой маркой.

В качестве призов экспортеры получили сертификаты на покупку авиабилетов для посещения бизнес-миссий и выставок, сертификаты на обучение деловому английскому языку, а также сертификаты на обучение инструментам продвижения своей продукции в Интернете. Специальные призы от центра «Мой бизнес» – сертификаты на изготовление информационных видеороликов – получили пять финалистов конкурса.

 

Победители и призеры регионального этапа конкурса «Экспортер года»:

 

Номинация "Продукт года":

1 место - ООО "Фуд инновация";

2 место - ООО "Дана";

3 место - "Основной продукт"

 

Номинация "Трейдер года":

1 место - ООО "Эхо-экспорт";

2 место -ООО "Жигулевский водочный завод"

3 место -ООО "Сладпром"

 

Номинация "Новая география":

1 место - ООО "АДЭМС";

2 место - ООО "Жито"

3 место - ООО "Медхим"

 

Номинация "Экспортер в сфере промышленности и высоких технологий":

1 место - ООО "Эколос-Проект Строй";

2 место - ООО "Автотрансформатор";

3 место - ООО "Автогазтранс";

 

Номинация "Прорыв год":

1 место - ООО "Фитнес-десерты";

2 место - ИП Долженко;

3 место - ООО "Мибао"

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