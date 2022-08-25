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Самарская область получит 19,5 млрд рублей на строительство моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти»

25 августа 2022 21:44
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Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

В четверг, 25 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи с сотрудниками АО «АВТОВАЗ» – одного из крупнейших трудовых коллективов региона – сообщил о выделении дополнительных средств из федерального бюджета в размере 19,5 млрд рублей на строительство моста через Волгу и ста километров новой трассы «Обход Тольятти». Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

Напомним, общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность новой трассы составит порядка 100 километров. Текущий уровень технической готовности объекта составляет 58%.

Реализация крупного инфраструктурного объекта на территории Самарской области стала возможной благодаря прямому поручению Президента страны Владимира Путина в ходе рабочей поездки в регион. «В марте 2018 года я обратился к Президенту по корректировке транспортной стратегии России и получил поручение», – напомнил Губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, несмотря на все возникающие сложности, строительство моста через Волгу и новой трассы не останавливалось, работы идут в соответствии с графиком. «В это непростое время при реализации проекта мы столкнулись с достаточно серьезными сложностями, связанными с повышением цен на строительные материалы, логистикой и их доставкой. И очень важна была дополнительная поддержка, – отметил Дмитрий Азаров. – Я каждый день, поверьте, занимаюсь этим мостом для того, чтобы ни в коем случае не остановить стройку, а удорожание на 19,5 млрд рублей, которое произошло, – очень значительное. Мы нашли и дешевые кредитные ресурсы, и предусмотрели средства в областном бюджете для поддержки проекта. Но главное – я обратился к Президенту за помощью при дальнейшей реализации этого проекта, преодоления текущих сложностей. И благодаря прямой поддержке Владимира Владимировича Путина 18 августа было принято постановление Правительства, и региону дополнительно выделено 19, 5 млрд рублей – на искомое удорожание стоимости проекта. У нас есть полная уверенность в ритмичной работе мостостроителей, дорожников. Это значит, что все намеченные работы мы выполним в срок. С этим я вас тоже поздравляю».

Завершить строительство нового ключевого инфраструктурного объекта должны в 2024 году. Мост через Волгу и новая дорога позволит повысить инвестиционный потенциал Самарской области, даст новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.

Самарская область на протяжении последних пяти лет неоднократно доказывала, что может качественно и в срок выполнять работы по самым масштабным проектам. Системная и целенаправленная работа команды Правительства региона, которую возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров, его результативное взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами позволяет добиваться привлечения дополнительных средств из бюджета страны. Так на протяжении последних лет регион получает грантовую поддержку за результативную работу региональной команды и выполнение показателей национальных проектов.

Глава Тольятти Николай Ренц, во время встречи с коллективом АВТОВАЗа рассказал о том, что в этом году в городе благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 10 улиц. Кроме этого, планируется привести в порядок еще три участка дороги: ул. Борковскую и Ботаническую от Дзержинского до Южного шоссе, а также ул. Дзержинского от ТЦ «Крокус» до Степана Разина. Это стало возможным благодаря решению Губернатора о выделении дополнительных средств из областного бюджета на ремонт.

Посильную помощь в поиске средств на ремонт дорожной сети города оказывает президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Дмитрий Азаров поблагодарил руководителя компании за активное содействие в обновлении тольяттинских дорог и магистралей.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Тольятти

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