Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта

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Россия включила реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака в список товаров для параллельного импорта, говорится в сообщении Минпромторга РФ, передает ТАСС.

"Согласно приказу Минпромторга России, перечень дополнен брендом Miltenyi Biotec <…>, что позволит осуществлять поставки необходимых реагентных наборов для работы медицинского оборудования данного бренда, которое используется в ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева", ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" и "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой", - отмечается в сообщении.

Кроме того, перечень расширен парфюмерно-косметической продукцией брендов Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, которые ранее находились в списке исключений. Такое решение принято в связи с недостаточными поставками товаров этих брендов в торговые сети.

Какие товары исключены из списка

Шелк, шерсть, хлопок, прочие растительные текстильные волокна, а также бумажная пряжа и ткани из нее, химические нити и химические волокна были исключены из перечня, поскольку на рынке представлен широкий круг российских аналогов, пояснили в министерстве.

Французский бренд Renault исключен из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта в связи с взятием на себя "Автовазом" обязательств по гарантийному обслуживанию, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Российский производитель также займется продажей запчастей Renault.