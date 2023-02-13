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Энерготехнологии «Жигулевской долины» среди лучших практик «Энерготехнохаб Петербург»

13 февраля 2023 16:51
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Резидент технопарка «Жигулевской долины» — ООО «ТПЭС» успешно завершил пилотные испытания с партнером экосистемы «Энерготехнохаб Петербург».

Резидент технопарка «Жигулевской долины» — ООО «ТПЭС» успешно завершил пилотные испытания с партнером экосистемы «Энерготехнохаб Петербург».

Компания «Технологии Промышленного ЭнергоСервиса» (ООО «ТПЭС») вошла ряды резидентов технопарка «Жигулевская долина» в 2021 году, а в 2022 стала участником «Энерготехнохаб Петербург» - единого пространства для решения задач в энергетике.

Проект тольяттинских инженеров заключается в разработке и производстве устройства компенсации реактивной мощности с повышенными эксплуатационными характеристиками. Инновационное оборудование позволяет значительно снизить потребление электрической энергии, в том числе на больших производственных мощностях, увеличить динамический КПД электродвигателей, снизить тепловые нагрузки и потери в сетях, а также увеличить срок службы, безопасность и надежность оборудования и электросетей.

В 2022 году компания «ТПЭС» провела 2-месячные пилотные испытания на нефгегазодобывающем управлении. Команда тестировала интегратор токов и напряжений, который помогает крупным предприятиям экономить до 35% электроэнергии.

Что это значит для производства, рассказал генеральный директор «Технологии промышленного энергосервиса» Дмитрий Потапов: «Наша технология позволяет снизить рабочие температуры оборудования, за счет чего увеличивается срок их службы. Также повышается пожарная безопасность на объекте и сокращаются затраты на электроэнергию».

Год назад «Энерготехнохаб Петербург» получил от партнера запрос на энергосберегающую технологию и помог выстроить взаимодействие «ТПЭС» с заказчиком. После двух месяцев испытаний решение «ТПЭС» было внесено в библиотеку лучших практик.

Впереди у компании контракт и установка оборудования на скважинах с электроприводными насосами.

По прогнозам «ТПЭС», затраты на разработку технологии окупятся уже через три года после внедрения в производство.

- Мы зашли на витрину задач и решений «Энерготехнохаба Петербург», все детально изучили. Отреагировали и вот, спустя несколько месяцев работы, готовимся к поставке. Если бы не платформа, мы бы точно не скоро начали взаимодействие с таким крупным заказчиком, - отметил Дмитрий Потапов, сообщает пресс-служба технопарка.

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»

Теги: Тольятти

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