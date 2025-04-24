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Энергия природы: в 2025 году в Самарской области заработает ветроэлектростанция

24 апреля 2025 12:46
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Энергия природы: в 2025 году в Самарской области заработает ветроэлектростанция

В настоящее время на площадке реализации проекта в Красноармейском районе идет активный монтаж ветрогенераторов.

Напомним, масштабный проект создания ветропарка стартовал в регионе в 2021 году. Инвестором выступило ООО «УК «Ветроэнергетика». Однако на реализацию повлияли западные санкции против России - проект был приостановлен из-за отказа датской компании «Вестас» от поставок самих ветроэнергетических установок.

В 2024 году реализация проекта была возобновлена. Поставка ветряков сегодня осуществляется технологическим партнером компании-инвестора из дружественных стран.

«Строительство ветропарка в Самарской области – это высокотехнологичный проект, ключевой элемент перехода региона на возобновляемые источники энергии, - подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. - Правительство региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым оказывает компании-инвестору всестороннюю поддержку. Реализация столь масштабного проекта - это миллиарды инвестиций в регион, новые рабочие места, мощный импульс для развития территории, для развития смежных отраслей экономики».

Мощность будущей ветроэлектростанции составит 231 МВт. Всего будет установлено 37 установок мощностью 6,25 МВт каждая, связанные между собой системой подземных кабельных линий и наземных автомобильных дорог общей протяженностью более 40 километров. В единую энергосистему мощность будет выдаваться через вновь построенную подстанцию 220 / 35кВ.

Комплексное сопровождение для ускорения сроков запуска проекта инвестору оказывает Агентство по привлечению инвестиций. «Ветропарк - это перспективный проект, который соответствует нашей политике привлечения "зелёных" инвестиций. Развитие ветроэнергетики укрепит имидж Самарской области как территории, открытой для современных технологий», — отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

 

 

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