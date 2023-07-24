Дмитрий Азаров представил на Совете ПФО опыт Самарской области по взаимодействию с предприятиями ОПК

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В понедельник, 24 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в Совете при полномочном представителе Президента РФ в ПФО в Нижнем Новгороде, который провел полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Совещание было посвящено вопросу координации работы органов власти по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса в округе (ОПК).

К участникам Совета по видеосвязи обратился заместитель Председателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«За последний год мы решили самые острые вопросы и отстроили основные технологические, финансовые и организационные моменты в производстве вооружения и средств поражения. Благодаря этому наш оборонный комплекс продолжает наращивать темпы выпуска. Вы знаете, что с начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года, - отметил вице-премьер. - Большой вклад в такую ритмичную работу вносят оборонные предприятия Приволжского федерального округа. Это более 1200 организаций, из них около ста участвует в выпуске особо востребованных изделий, определяющих высокую боеспособность наших войск. Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников предприятий, которые круглосуточно трудятся во имя Победы. Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены».

В работе Совета также приняли участие заместители министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, курирующий реализацию инвестиционных проектов в сфере ОПК, и Алексей Беспрозванных, координирующий работу по кадровой обеспеченности промышленных предприятий. В числе участников также заместитель министра труда и социальной защиты РФ Магомед Абдулхалимов, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин, главы регионов округа, руководители федеральных окружных структур, научных и деловых кругов.

Игорь Комаров напомнил: Президент России Владимир Путин поставил задачу наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу, чтобы своевременно обеспечить Вооруженные Силы РФ всем необходимым. «Оборонные предприятия вносят существенный вклад в экономику регионов округа. В текущих условиях поддержка предприятий, выполняющих гособоронзаказ, - это один из основных приоритетов в работе органов власти всех уровней», - отметил полпред.

В округе для решения всего комплекса задач по обеспечению бесперебойной деятельности предприятий ОПК сформирована рабочая группа, ответственная за координацию деятельности органов власти, также проводятся выездные совещания в региональном формате. Работа выстроена так, чтобы выявлять риски и проблемы на местах на основании мнения самих предприятий и деловых объединений, вырабатывать необходимые решения со стороны органов исполнительной власти регионального и муниципального уровней. Этот формат также позволяет оценивать достаточность мер, принимаемых на всех уровнях государственного управления, чтобы оказать максимально возможное содействие в работе реального сектора, а кроме того, понимать, как выстроены механизмы обратной связи между органами власти и предприятиями.

Игорь Комаров обозначил ряд приоритетных направлений, по которым регионы могут и должны оказывать предприятиям содействие. Отдельный блок вопросов связан с кадровым обеспечением предприятий ОПК.

«Мы видим очень большой спрос на рабочую силу на предприятиях ОПК. Более 115 тысяч работников трудоустроено на предприятия комплекса в течение последнего года. Но полностью спрос еще не удовлетворен», - отметил полпред.

По его мнению, особое внимание в кадровом блоке необходимо уделять маршрутизации выпускников учебных заведений на предприятия ОПК, работать с целевым набором для предприятий ОПК по инженерно-техническим специальностям. «Со своей стороны мы уже давно активно взаимодействуем с Минобрнауки и Минпросвещением России, ректорским корпусом и регионами округа по всему спектру вопросов, связанных с подготовкой кадров. Готовы и далее оказывать необходимое содействие в организации и проведении данной работы», - заявил Игорь Комаров.

В Самарской области вопросы кадрового обеспечения предприятий ОПК находятся на контроле Главы региона. Областной Минтруд ведет адресную работу с каждым из предприятий, которому требуются дополнительные специалисты. Ведется работа по подготовке, обучению, переобучению специалистов.

В Самарской области в сфере оборонной промышленности работает целый ряд предприятий, в том числе такие флагманы отрасли, как РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Авиакор-авиационный завод», АО «Тяжмаш», АО «Салют», АО «Авиаагрегат», АО «Металлист-Самара», ОАО «ЕПК Самара», АО «Полимер», ФКП «Самарский завод «Коммунар» и другие предприятия. Все они обеспечены заказами. Содействие стабильной работе оборонно-промышленного комплекса – одно из приоритетных направлений работы Губернатора и Правительства региона. Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи с трудовыми коллективами на предприятиях ОПК. Вместе с руководителями компаний анализируются актуальные вопросы и планы развития, обсуждаются необходимые меры поддержки по тем или иным направлениям.

Глава региона представил доклад, в том числе, и по проблемным вопросам и алгоритмам их решения, которые реализуются в Самарской области.

«К этому Совету мы готовились очень основательно, целый ряд проблемных вопросов, которые обозначали, в том числе, сами предприятия ОПК, сегодня были рассмотрены. Игорь Анатольевич плотно погружен в тематику оборонно-промышленного комплекса и все проблемы, которые там существуют. Постоянно работает и специально созданная группа. Участие коллег из федеральных ведомств позволило нам всесторонне обсудить вопросы и помощи предприятиям оборонно-промышленного комплекса в наращивании производства и, конечно, обеспечении кадрами. Эти вопросы обсуждались в первую очередь», - прокомментировал Дмитрий Азаров.

Как подчеркнул Губернатор, опыт Самарской области по взаимодействию с оборонно-промышленными предприятиями на Совете ПФО был отмечен неоднократно. «Рассчитываю, что наш опыт также пригодится коллегам из других регионов, а мы с удовольствием возьмем на вооружение те достижения, которые есть у наших соседей», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО.