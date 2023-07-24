Я нашел ошибку
Главные новости:
Транспортная прокуратура выявила нарушения на базах маломерного флота на реке Сызранка
В России теперь запрещена смена пола.
В России теперь запрещена смена пола
В Самаре на пожаре пострадал ребенок
В Самаре на пожаре пострадал ребенок
С 24 июля отменили дополнительные рейсы судов из Самары в Ширяево и прогулки по Волге
С 24 июля отменили дополнительные рейсы судов из Самары в Ширяево
Специалисты космического центра «Восточный» начали подготовку пуску автоматической межпланетной станции «Луна-25»
Дмитрий Азаров представил на Совете ПФО опыт Самарской области по взаимодействию с предприятиями ОПК
Дмитрий Азаров представил на Совете ПФО опыт Самарской области по взаимодействию с предприятиями ОПК
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 1 августа 2023 года
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 1 августа 2023 года
Офтальмолог рассказала о вреде гаджетов для детского зрения
Офтальмолог рассказала о вреде гаджетов для детского зрения
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.38
-0.47
EUR 100.66
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дмитрий Азаров представил на Совете ПФО опыт Самарской области по взаимодействию с предприятиями ОПК

24 июля 2023 19:32
134
Дмитрий Азаров представил на Совете ПФО опыт Самарской области по взаимодействию с предприятиями ОПК

В понедельник, 24 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в Совете при полномочном представителе Президента РФ в ПФО в Нижнем Новгороде, который провел полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Совещание было посвящено вопросу координации работы органов власти по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса в округе (ОПК).

К участникам Совета по видеосвязи обратился заместитель Председателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«За последний год мы решили самые острые вопросы и отстроили основные технологические, финансовые и организационные моменты в производстве вооружения и средств поражения. Благодаря этому наш оборонный комплекс продолжает наращивать темпы выпуска. Вы знаете, что с начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года, - отметил вице-премьер. - Большой вклад в такую ритмичную работу вносят оборонные предприятия Приволжского федерального округа. Это более 1200 организаций, из них около ста участвует в выпуске особо востребованных изделий, определяющих высокую боеспособность наших войск. Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников предприятий, которые круглосуточно трудятся во имя Победы. Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены».

В работе Совета также приняли участие заместители министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, курирующий реализацию инвестиционных проектов в сфере ОПК, и Алексей Беспрозванных, координирующий работу по кадровой обеспеченности промышленных предприятий. В числе участников также заместитель министра труда и социальной защиты РФ Магомед Абдулхалимов, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин, главы регионов округа, руководители федеральных окружных структур, научных и деловых кругов.

Игорь Комаров напомнил: Президент России Владимир Путин поставил задачу наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу, чтобы своевременно обеспечить Вооруженные Силы РФ всем необходимым. «Оборонные предприятия вносят существенный вклад в экономику регионов округа. В текущих условиях поддержка предприятий, выполняющих гособоронзаказ, - это один из основных приоритетов в работе органов власти всех уровней», - отметил полпред.

В округе для решения всего комплекса задач по обеспечению бесперебойной деятельности предприятий ОПК сформирована рабочая группа, ответственная за координацию деятельности органов власти, также проводятся выездные совещания в региональном формате. Работа выстроена так, чтобы выявлять риски и проблемы на местах на основании мнения самих предприятий и деловых объединений, вырабатывать необходимые решения со стороны органов исполнительной власти регионального и муниципального уровней. Этот формат также позволяет оценивать достаточность мер, принимаемых на всех уровнях государственного управления, чтобы оказать максимально возможное содействие в работе реального сектора, а кроме того, понимать, как выстроены механизмы обратной связи между органами власти и предприятиями.

Игорь Комаров обозначил ряд приоритетных направлений, по которым регионы могут и должны оказывать предприятиям содействие. Отдельный блок вопросов связан с кадровым обеспечением предприятий ОПК.

«Мы видим очень большой спрос на рабочую силу на предприятиях ОПК. Более 115 тысяч работников трудоустроено на предприятия комплекса в течение последнего года. Но полностью спрос еще не удовлетворен», - отметил полпред.

По его мнению, особое внимание в кадровом блоке необходимо уделять маршрутизации выпускников учебных заведений на предприятия ОПК, работать с целевым набором для предприятий ОПК по инженерно-техническим специальностям. «Со своей стороны мы уже давно активно взаимодействуем с Минобрнауки и Минпросвещением России, ректорским корпусом и регионами округа по всему спектру вопросов, связанных с подготовкой кадров. Готовы и далее оказывать необходимое содействие в организации и проведении данной работы», - заявил Игорь Комаров.

В Самарской области вопросы кадрового обеспечения предприятий ОПК находятся на контроле Главы региона. Областной Минтруд ведет адресную работу с каждым из предприятий, которому требуются дополнительные специалисты. Ведется работа по подготовке, обучению, переобучению специалистов.

В Самарской области в сфере оборонной промышленности работает целый ряд предприятий, в том числе такие флагманы отрасли, как РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Авиакор-авиационный завод», АО «Тяжмаш», АО «Салют», АО «Авиаагрегат», АО «Металлист-Самара», ОАО «ЕПК Самара», АО «Полимер», ФКП «Самарский завод «Коммунар» и другие предприятия. Все они обеспечены заказами. Содействие стабильной работе оборонно-промышленного комплекса – одно из приоритетных направлений работы Губернатора и Правительства региона. Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи с трудовыми коллективами на предприятиях ОПК. Вместе с руководителями компаний анализируются актуальные вопросы и планы развития, обсуждаются необходимые меры поддержки по тем или иным направлениям.

Глава региона представил доклад, в том числе, и по проблемным вопросам и алгоритмам их решения, которые реализуются в Самарской области.

«К этому Совету мы готовились очень основательно, целый ряд проблемных вопросов, которые обозначали, в том числе, сами предприятия ОПК, сегодня были рассмотрены. Игорь Анатольевич плотно погружен в тематику оборонно-промышленного комплекса и все проблемы, которые там существуют. Постоянно работает и специально созданная группа. Участие коллег из федеральных ведомств позволило нам всесторонне обсудить вопросы и помощи предприятиям оборонно-промышленного комплекса в наращивании производства и, конечно, обеспечении кадрами. Эти вопросы обсуждались в первую очередь», - прокомментировал Дмитрий Азаров.

Как подчеркнул Губернатор, опыт Самарской области по взаимодействию с оборонно-промышленными предприятиями на Совете ПФО был отмечен неоднократно. «Рассчитываю, что наш опыт также пригодится коллегам из других регионов, а мы с удовольствием возьмем на вооружение те достижения, которые есть у наших соседей», - резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Торговля – это важнейшая отрасль экономики, которая  способствует развитию отношений между людьми, районами, городами, регионами и государствами.
22 июля 2023, 16:15
Дмитрий Азаров поздравил  работников торговли и ветеранов отрасли с профессиональным праздником
Торговля – это важнейшая отрасль экономики, которая  способствует развитию отношений между людьми, районами, городами, регионами и государствами. Общество
721
Дмитрий Азаров обсудил с замминистра обороны РФ Николаем Панковым вопросы поддержки самарских участников СВО
22 июля 2023, 11:11
Дмитрий Азаров обсудил с замминистра обороны РФ Николаем Панковым вопросы поддержки самарских участников СВО
Напомним, 19 июля Глава региона провел встречу с семьями бойцов 43 полка. Общество
675
Дмитрий Азаров поручил провести неделю общественных проектов на самарском стенде выставки «Россия».
21 июля 2023, 19:04
Дмитрий Азаров в Самаре встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО
Дмитрий Азаров поручил провести неделю общественных проектов на самарском стенде выставки «Россия». Политика
707
В центре внимания
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
24 июля 2023  18:40
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
280
В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
22 июля 2023  12:22
С 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
987
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
604
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
1070
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
757
Весь список