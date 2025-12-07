Вильфанд: На следующей неделе снег покроет 92% России

К середине следующей недели 92 процента территории РФ окажется под снегом. Об этом 7 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В разговоре с ТАСС он указал, что с понедельника, 8 декабря, в Приволжском федеральном округе по ночам температура будет отрицательной: от минус 4 до минус 9 градусов, а днем столбики термометров опустятся до минус 2-7 градусов. Со слов синоптика, по этой причине пойдет и сохранится небольшой снег.

«За счет этого площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на два процента к середине следующей недели по сравнению с текущими 90 процентами», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что снежный покров на азиатской части страны лежит плотным слоем. Метеоролог пояснил, что при дневной температуре около нуля снег подтаивает, однако уменьшается только его высота, а не общая площадь, сообщает Парламентская газета.