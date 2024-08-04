Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодарю вас за профессионализм, ответственность, преданность своему делу. Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Вячеслав Федорищев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра
Оба госпитализированы.
В Самаре 19-летний молодой человек на самокате сбил на тротуаре 18-летнюю девушку-пешехода 
Часто, наводя порядок на территории, мало кто задумывается о том, что сжигание мусора и сухой травы может принести большую беду.
МЧС СО: основные требовaния пожарной безопасности на даче
Две жительницы Новокуйбышевска обокрали магазин
Две жительницы Новокуйбышевска обокрали магазин
В Самаре в суд передано дело об ОПГ в местном Минздраве
В Самаре в суд передано дело об ОПГ в местном Минздраве
Супермаркет в здании Госдумы перестал продавать алкоголь
Супермаркет в здании Госдумы перестал продавать алкоголь
Офисные сотрудники Самары рассказали о привычных ритуалах начала рабочего дня
Самым популярным ритуалом начала рабочего дня для самарцев является чашечка кофе
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.7
-0.08
EUR 92.83
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра

4 августа 2024 15:15
120
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра 15-18 м/с, с сохранением ночью и днем 5 августа.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +15, +17° С, днем +23, +25°С.
01 августа 2024, 22:01
2 августа в Самарской области днем кратковременный дождь, возможна гроза, до +25°С
В Самаре ночью +15, +17° С, днем +23, +25°С. Экология
493
В Самаре ночью +15, +17° С, днем +22, +24°С.
31 июля 2024, 14:40
1 августа в Самарской области местами кратковременный дождь, гроза, до +25°С
В Самаре ночью +15, +17° С, днем +22, +24°С. Экология
524
Будьте внимательны и осторожны!
30 июля 2024, 18:13
В Самарской области в ближайшее время ожидается гроза, ливень, град, шквалистое усиление ветра
Будьте внимательны и осторожны!   Экология
512

В центре внимания
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
3 августа 2024  13:53
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
543
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
3 августа 2024  11:45
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
1336
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.
2 августа 2024  20:56
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий
764
Вячеслав Федорищев встретился с трудовым коллективом РКЦ «Прогресс».
2 августа 2024  17:16
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили с руководством РКЦ «Прогресс» перспективы развития предприятия
758
Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России.
2 августа 2024  14:21
В Самарской области запустили в тестовом режиме новый участок оросительной системы
661
Весь список