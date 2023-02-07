Тольяттинские метеорологи объяснили причины образования смога над городом

156

С конца прошлой недели жители Тольятти стали обращать внимание, что в воздухе над городом образовалась дымка. Атмосферное явление наблюдалось во всех трех районах и по состоянию на вторник, 7 февраля, сохраняется. При этом, по данным ФГБУ «Приволжское УГМС», превышений ПДК по загрязняющим веществам на стационарных постах наблюдения ПНЗ в период с 13 часов 3 февраля до 7 часов 6 февраля не зафиксировано.

Причины образования смога над городом объяснили в Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории. Специалисты отмечают, что с пятницы и по настоящее время Тольятти находится под влиянием области высокого давления. Погода – преимущественно без осадков, со слабым ветром, который часто сменяет полный штиль. Подобные метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Ситуация усугубляется наличием мощной инверсии, которая не разрушается даже в дневные часы. В результате воздух над городом застаивается, что способствует образованию смога, который и наблюдают тольяттинцы.

По данным метеорологов, значительных изменений погоды в Тольятти в ближайшее время не ожидается, а значит, условия для накопления загрязняющих веществ в городском воздухе сохраняются. По этой причине для низких источников выбросов составлено и направлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях 1-й степени опасности. Контроль ПДК на стационарных постах продолжается.