Климатолог: подъем уровня мирового океана может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска

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Подъем уровня мирового океана может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска. Об этом в беседе с изданием Ura.ru заявил директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин, передает РИА Новости.

"Проблема подъема мирового океана — это проблема 22-го века. По худшим оценкам, подъем может быть три — пять метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?" — заявил специалист.

Летом этого года в Петербурге зафиксировали несколько климатических рекордов. В июне был побит максимальный показатель температуры в 35,9 градуса. Помимо этого, из-за аномальной жары вода в Неве прогрелась до рекордных 25 градусов.

Фото из открытых источников