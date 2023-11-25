26 ноября в Самарской области осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман, гололед, до +4°С

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26 ноября, по сведениям Приволжского УГМС, в Самарской области облачно, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем осадки в виде мокрого снега и дождя.

Местами туман, гололед, налипание мокрого снега.

Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью -4, +1°С, днем -1, +4°С, на дорогах местами гололедица, снежный накат.

В Самаре ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, туман, местами гололедица, снежный накат, днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью -0, -2°С, днем +1, +3°С.