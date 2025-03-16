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17 марта местами в Самарской области ожидается туман, ночью и утром на дорогах гололедица

16 марта 2025 15:56
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Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 17 марта местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, налипание мокрого снега, гололед, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Погода Самара

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