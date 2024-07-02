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Протяженность участка капитального ремонта составляет 28,7 км. Согласно условиям государственного контракта срок завершения работ – 2025 год.
Капитальный ремонт дороги в Кошкинском районе завершат на год раньше
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Капитальный ремонт дороги в Кошкинском районе завершат на год раньше

2 июля 2024 16:33
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Протяженность участка капитального ремонта составляет 28,7 км. Согласно условиям государственного контракта срок завершения работ – 2025 год.

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района, расположенной в Кошкинском районе Самарской области, планируется завершить в дорожном сезоне 2024 года. Дорогу ремонтируют с 2023 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка капитального ремонта составляет 28,7 км. Согласно условиям государственного контракта срок завершения работ – 2025 год.

 В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Также дорожники укрепляют обочины и устанавливают барьерное ограждение.   

Одна из особенностей объекта – строительство  новых тротуаров и устройство улично-дорожного освещения в черте населенного пункта Новое Фейзуллово, а также на остановках общественного транспорта. Монтаж опор освещения был проведен еще в прошлом году, тогда же произведено подключение опор к электросетям. Сейчас дорожники устанавливают бортовой камень на будущих тротуарах, после чего будут выполнены работы по устройству нового пешеходного покрытия.

Дорога «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района пользуется большой популярностью у водителей транзитного транспорта, так как является одной из основных трасс в направлении Самарская область - Татарстан через город Нурлат. Водители Самарской области и жители Кошкинского района неоднократно обращались с просьбой отремонтировать дорогу и обеспечить на ней безопасное движение.  

«Дорога очень интенсивная. Ей пользуются водители и транзитного транспорта, и местные жители. Следим за ходом работ, в целом все устраивает. Жители, конечно, довольны. Переживаем, как бы транзитный транспорт не разрушил новые тротуары», - отмечает глава сельского поселения Русская Васильевка Сергей Андрюков. 

Напомним, что в 2024 году в Самарской области в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут  более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Для увеличения доли дорог в нормативном состоянии по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на ремонт улично-дорожной сети в 2024 году дополнительно из бюджета региона направлено 3 млрд рублей. Средства будут поступят всем муниципальным образованиям области, в том числе 1,1 млрд рублей Самаре, 644 млн рублей Тольятти. Общий объем областных средств, на ремонт дорог местного значения в 2024 году составит 9,566 млрд рублей.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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