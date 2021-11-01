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В субботу, 30 октября, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал в Тольятти и посетил строящиеся объекты — детский сад на улице 40 лет Победы, внутриквартальные дороги в микрорайоне «Калина», легкоатлетический манеж и набережную. Вместе с зампредом областного Правительства Натальей Катиной, министром строительства Николаем Плаксиным, министром экономического развития и инвестиций Дмитрием Богдановым он проинспектировал ход работ и обсудил с подрядчиками исполнение графика строительства.

Детский сад строится в рамках национального проекта «Демография», он рассчитан на 150 мест. Помимо пищеблока, медпункта, технических и бытовых помещений, будут оборудованы физкультурный и музыкальный залы, универсальные помещения для кружков. Ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить до 31 декабря 2021 года. В настоящее время здесь ведутся работы по отделке помещений, монтажу радиаторов отопления, благоустройству территории, закупается оборудование.

Виктор Кудряшов отметил достаточно высокие темпы работ: «Детский сад, который мы посетили сегодня, будет сдан до конца года, уже в середине декабря. Сегодня мы строим детские сады за шесть-восемь месяцев».

В микрорайоне «Калина» ведется строительство дороги местного значения и проездов общей протяженностью 1,5 км, а также дороги по улице Владимира Высоцкого длиной почти 1 км. Все объекты планируется сдать еще раньше – до конца ноября.

«Здесь сроки еще более жесткие. Подрядчик буквально в ближайшие две недели завершит весь комплекс работ. Недостатка в людях и технике нет», — прокомментировал председатель областного Правительства.

Строительство легкоатлетического манежа на территории, прилегающей к стадиону «Торпедо» практически закончено. Здание состоит из крытого одноэтажного зала с трибунами для зрителей и трехэтажной административно-хозяйственной пристройки. Основной объем легкоатлетической арены включает в себя беговые дорожки, секторы для прыжков, метания диска, толкания ядра. С продольной стороны арены расположена трибуна на 350 мест. Сейчас в здании ведется укладка напольной плитки на балконе, установка сантехнических приборов, подготовка к укладке второго слоя асфальта, работы по благоустройству территории. Работы на стадии завершения, и в ходе встречи участники обсудили вопросы передачи здания на баланс.

«Это уникальный спортивный объект, равного которому нет на территории Самарской области, а в стране аналог есть только в Санкт-Петербурге. Рассчитываем, что уже в январе здесь будут проводиться занятия, и Тольятти даст много новых чемпионов в легкоатлетических дисциплинах», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

А на набережной Тольятти работы по реконструкции находятся на старте. Площадь, которая будет благоустроена, — более 352 тыс кв м. В настоящее время выполняется устройство подпорных стен, устройство насыпи и монтаж дорожных плит. На площадке работают 49 человек и 14 единиц техники. Первый этап набережной строители планируют закончить уже в следующем году: подрядчику предстоит выполнить работы по восстановлению существующих берегоукреплений и лестничных спусков, организации трех уровней набережной с современными элементами инфраструктуры. Кроме того, предполагается создание ландшафтного террасного парка, который станет местом для отдыха и занятий спортом, а также зоной проведения культурно-развлекательных мероприятий.

«Набережная — украшение города. К сожалению, размывание берега было очень серьезным, поэтому какие-то корректировки в проект мы внесем. Но здесь достаточно людей, достаточно профессиональная проектная организация, которая учитывает эти изменения. Я уверен, что работы будут исполнены в соответствие с графиком. И первая очередь набережной порадует жителей, наверно, уже в следующем году», — оценил начальный этап работ председатель Правительства.

Также Виктор Кудряшов рассказал о том, что и в следующем году в Тольятти продолжатся работы по развитию городской инфраструктуры: «Строится ФОК на Певческом поле, идут активные работы по ледовому дворцу — это результат наших договоренностей с Газпромом. Строится школа в 21 квартале, темпы здесь будут ускорены. На федеральном уровне уже одобрено строительство новой школы, которую мы будем возводить в рамках государственно-частного партнерства в 18 квартале. О необходимости этой школы много говорили жители и сегодня мы можем сказать, что он точно у нас будет. И еще много хорошего будет в Тольятти».

Глава Тольятти Николай Ренц заметил, что визит председателя Правительства региона важен как для заказчиков, так и для подрядчиков: «Без помощи правительства Самарской области, без внимания Дмитрия Игоревича Азарова мы такие масштабные проекты не могли бы осуществить. Серьезная поддержка со стороны региона очень для нас важна, ведь на следующий год, как уже сказал Виктор Владиславович, у нас большие планы. Очень радует, что эта поддержка и внимание обеспечивает нам возможности для развития города».

В ходе рабочей поездки председатель регионального кабмина посетил и Особую экономическую зону «Тольятти», где полным ходом идет реализация важнейшего нового проекта — производственно-логистического центра Магнитогорского металлургического комбината с примыкающей к нему железнодорожной веткой.

Площадь центра ММК составляет 33,8 тыс кв м, постоянный объем металлопроката, который может храниться на складе — 200 тысяч тонн. Произведенный в Магнитогорске металл будет храниться именно в Тольятти. А уже отсюда — поставляться на автозаводы страны. Планируется, что объем оборота металлопроката будет достигать 700 тысяч тонн в год. На сегодняшний день работы выполнены фактически на 86,5%.

Виктор Кудряшов подчеркнул, для ОЭЗ — это особый проект: «Он носит стратегический характер, потому что именно благодаря появлению центра Магнитогорского металлургического комбината на территории особой экономической зоны появится железная дорога. Это инфраструктурный объект, который очень востребован многими инвесторами. Вот буквально через дорогу строится очень крупное производство по переработке подсолнечника, здесь через год будет создано более 1000 рабочих мест. И оно тоже нуждается в железнодорожной инфраструктуре. Поэтому проект Магнитки помогает нам расширить круг резидентов, которые заинтересованы в развитии производства здесь, в особой экономической зоне. Сейчас мы уже проводим работу по проектированию инфраструктуры 3 очереди ОЭЗ, подали заявку на привлечение инфраструктурного бюджетного кредита, и также будем финансировать этот проект из средств регионального бюджета».

Глава правительства региона отметил очень высокий интерес инвесторов к Самарской области. За 9 месяцев текущего года объем инвестиций в регион вырос практически на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года и значительно превысил допандемийный уровень.

«Вот такие проекты и формируют хорошие показатели по инвестициям и позволяют Самарской области находиться среди лидеров в стране по привлечению новых партнеров, новых предпринимателей», — отметил Виктор Кудряшов.

В следующем году в ОЭЗ планируется запустить три крупных объекта, которые дадут Тольятти и региону дополнительно 1500-2000 рабочих мест.

Фото: СОВА