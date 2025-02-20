В связи с ремонтом инженерных коммуникаций на улице Пионерской меняется схема движения транспорта

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В ближайшую пятницу в историческом центре Самары начнутся работы на водопроводных колодцах в районе домов № 19 и № 21 по улице Пионерской. Ремонт проведут специалисты ресурсоснабжающей организации «РКС-Самара». Для этого вводится временное ограничение движения личного и общественного транспорта.



С 10:00 21 февраля до 10:00 24 февраля 2025 года перекроют участок улицы Пионерской, в границах улиц Алексея Толстого и Степана Разина.



В вышеуказанный период троллейбусы № 6 и № 16 проследуют по укороченному маршруту – до площади Революции, где на кольцевой развязке будут разворачиваться и ехать в обратном направлении по привычным трассам следования.



Движение автобусов маршрутов №№ 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 85, 86, 90, 48д будет организовано по скорректированных схемам следующим образом:

- №№ 5д, 24, 37, 47 – по улице Алексея Толстого – улице Комсомольской – улице Куйбышева (в направлении «в город», в сторону площади Революции);

- № 86 – по ул. Куйбышева – улице Комсомольской – улице. Алексея Толстого (в направлении Хлебной площади);

- № 11, 48д, 61, 85, 90 – по улице Куйбышева – улице Комсомольской – улице Алексея Толстого (в обоих направлениях).



Городской департамент транспорта поручил провести дополнительный инструктаж водителей о необходимости учитывать временные схемы движения общественного транспорта и соблюдать их.



Отметим, что трамваи по участку, где будут ремонтировать колодцы, не ходят.



Ресурсоснабжающая компания приносит горожанам извинения за временные неудобства и обращает внимание на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

Фото: администрация Самары