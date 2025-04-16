В Самарском районе Самары восстановят объекты культурного наследия

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14 апреля на связь с жителями вышел глава Самарского внутригородского района Роман Радюков.

Подробно он остановился на теме реставрации объектов культурного наследия, так как именно они составляют практически треть зданий района.

«На территории нашего района находится 500 объектов культурного наследия, из них 80% – федерального и регионального значения. Поэтому для нас особенно важна программа по сохранению объектов культурного наследия, которая создана по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина и в пилотном режиме реализуется на территории нашего региона. В числе 1000 объектов культурного наследия, которые будут восстановлены в стране до 2030 года, три расположены на территории нашего района. Это дом А.И. Юрина на улице Льва Толстого, дом М.И. Юрина на улице Степана Разина и дом П.Е. Каткова на перекрестке улиц Комсомольской и Водников»,

- рассказал в прямом эфире глава Самарского района города Самара Роман Радюков.

Также Роман Радюков рассказал о капитальном ремонте многоквартирных домов, социальных проектах, реализуемых на территории района.

Во время «прямой линии» Роман Радюков ответил на ряд сообщений, поступивших на интернет-площадки, порядка 35 вопросов пришло на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Вопросы, на которые глава района не успел ответить в эфире, будут рассмотрены персонально – все жители получат ответы и пояснения.