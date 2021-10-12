В Самарской области в 2021 году отремонтировано 400 км дорог

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В 2021 году в 63 регионе выполнены работы по ремонту на 114 объектах общей протяженностью порядка 400 километров. Об этом стало известно на совещании, которое посвящено итогам исполнения нацпроекта "Безопасные качественные дороги", под председательством Дмитрия Азарова.

Напомним, по итогам прошлого года приведено в порядок свыше 300 км дорог. Самарская область стала лидером в стране по показателям выполнения нацпроекта "Безопасные качественные дороги".



Также губернатор Дмитрий Азаров объявил в ноябре месячник безопасности на дорогах региона, сообщает Сова.инфо.



- Месяц сложный, когда появляется гололедица. Водителям необходимо подготовиться. Есть три недели, чтобы создать условия для безопасного движения.