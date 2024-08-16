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В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Ленинградской, в районе пересечения с у. Алексея Толстого

16 августа 2024 15:23
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В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на территории Самары временно ограничат движение транспорта по улице Ленинградской, в районе пересечения с улицей Алексея Толстого. Ограничительная мера будет действовать в период с 06:00 16 августа 2024 года до 06:00 21 августа 2024 года.

Более подробно со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свой маршрут следования.

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