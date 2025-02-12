В Самаре демонтировали 55 незаконных киосков

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10 февраля районные администрации отчитались перед главой города Самара Иваном Носковым о ходе ликвидации незаконно установленных торговых объектов – ларьков, павильонов, тонаров.

«Важно, чтобы работа проводилась в районах совместно с владельцами торговых объектов. Разъясняйте права и обязанности владельцам перед тем как приступают к демонтажу незаконных объектов. Владельцы имеют право самостоятельно вывезти свои павильоны и оформлять документы для осуществления своей деятельности в рамках закона на специально отведенных для этого площадках. Для этого в городе уже создано и работает 26 ярмарок», - сказал глава Самары Иван Носков.

Параллельно в Самаре продолжаются мероприятия по ликвидации незаконной лоточной торговли. С начала года Административные комиссии районов Самары составили 72 протокола об административном правонарушении в отношении граждан, торгующих с лотков и автомашин.

Граждане, желающие заниматься предпринимательской деятельностью, могут получить консультации по организации торговой деятельности в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли администрации города по адресу: ул. Галактионовская 25, тел. 333-39-29.