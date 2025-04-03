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В Кировском районе Самары очищено более 50 территорий от незаконно установленных торговых объектов

3 апреля 2025 19:25
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В 2025 году в Кировском районе Самары продолжится и ликвидация незаконных гаражей. 

Отдельное внимание в рамках прямого эфира с жителями глава Кировского района Самары Игорь Рудаков уделил вопросу демонтажа и вывоза незаконных объектов потребительского рынка и гаражей. Напомним, активная работа по ликвидации нестационарных объектов в региональной столице ведется по поручению главы Самары Ивана Носкова и находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. 

На территории Кировского района с начала 2025 года вывезено 57 незаконных торговых объектов. В 2025 году в Кировском районе Самары продолжится и ликвидация незаконных гаражей. 

По словам главы района, в первую очередь демонтируют гаражи на тех территориях, которые претендуют на благоустройство по программам «Народный бюджет Самарской области» и «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

Напомним, главы внутригородских районов проводят «прямые линии» с жителями до конца апреля этого года. Все желающие могут направлять свои вопросы на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» с пометкой «на эфир». Информация о прямых эфирах размещается в пабликах в социальных сетях Администрации Самары и Администраций внутригородских районов Самары.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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