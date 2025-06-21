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В Чапаевске начался ремонт улицы Октябрьской

21 июня 2025 18:29
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В Чапаевске начался ремонт улицы Октябрьской
 

Подробности рассказал глава города Александр Кузнецов.

В социальных сетях он показал, как обновляют улицу Октябрьскую в Чапаевске. Там на участке от Железнодорожной до Производственной меняют 615 метров покрытия дороги и тротуаров с обеих сторон.

На данный момент поверхность отфрезеровали, а также выставили бордюры, пишет Сова.

Ранее местные жители жаловались, что из-за ремонта ходить там стало тяжело. Поэтому в первую очередь специалисты обратили внимание именно на тротуары.

- Мы попросили подрядчика разбить работу на этапы и сначала сосредоточиться на тротуаре для того, чтобы пешеходы могли спокойно им пользоваться. Вчера его уложили. На самой дороге уже почти завершены бордюры, - подчеркнул Александр Кузнецов.

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