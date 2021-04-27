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Субботник на территории лесопарка Самары прошел с помощью регоператора ЭкоСтройРесурс

27 апреля 2021 14:56
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Лесопарк имени 60-летия Советской власти считается крупнейшим в городе, его площадь превышает 133 га.

Живописный лес в черте города Самары расположен в границах улиц Алма-Атинской и Ташкентской, Московского шоссе и Стара-Загора. Лесопарк имени 60-летия Советской власти считается крупнейшим в городе, его площадь превышает 133 га.

Рядом с парком расположено много образовательных учреждений, в том числе детская спортивная школа олимпийского резерва, где взращивают лыжников и единоборцев. Тренировки зимой и летом будущие спортсмены тоже проводят здесь. Лесопарк – излюбленное место для прогулок у жителей ближайших районов, поэтому каждый год традиционно они выходят на уборку. В этом году 24 апреля на субботник собрались около 150 человек. Они обошли почти все тропинки и поляны этого леса.

«Бутылки, мешки, упаковки от разных снеков и множество другого мусора. За зиму его накопилось здесь очень много. Но одно дело собрать весь мусор, а другое – вывезти его, как положено, чтобы после субботника он не лежал здесь уже в качестве большой свалки, – говорит управляющая жилыми микрорайонами 14 и 14а г.о. Самара Людмила Иванова. – Чтобы решить этот вопрос оперативно, мы обратились за помощью к региональному оператору».

Два бункера были переполнены всего за несколько часов работы. Только представьте себе! Общими усилиями жители собрали больше 240 мешков. Регоператор транспортировал 20 кубометров отходов на лицензированный объект обработки и размещения. Лесопарк имени 60-летия Советской власти преобразился. И снова приветствует всех любителей природы.

Мы призываем жителей города соблюдать чистоту, как можно дольше. Не оставляйте мусор в парках, забирайте его с собой и выбрасывайте в накопители на контейнерных площадках. Регоператор ЭкоСтройРесурс вывезет твердые коммунальные отходы, как положено, на объекты обработки и захоронения. Только общими усилиями мы сделаем наш регион чище!

 

Теги: Самара субботник ЭкоСтройРесурс

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