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Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области

10 июля 2023 13:54
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Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области

В понедельник, 10 июля, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Самарской области.

Опрос проводится в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Самарской области» (https://vk.com/bkadsamarobl).

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос «Устраивает ли вас дорожное покрытие на пути от дома до работы?». Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.

Напомним, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Самарской области с 2019 года. Он охватывает дороги Самарско-Тольяттинской агломерации – региональные трассы и улично-дорожную сеть Самары и Тольятти. 

С начала реализации нацпроекта на территории региона было приведено нормативное состояние более 2 тысяч км дорог регионального и местного значения, построены и реконструированы объекты дорожной инфраструктуры -  мост через реку Сок, автомобильная дорога Тольятти-Ягодное, Самарский мостовой переход, развязка на улице Ново-Садовой в Самаре и другие.

В текущем году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 102 участков автомобильных дорог общей протяженностью порядка 340 км, в том числе 20 мостов и путепроводов общей площадью 1 380 погонных метров.

Таким образом, к концу 2023 года уровень нормативного состояния дорог в Самаре и Тольятти достигнет 81 %, а дорог регионального значения — 47,3 %.

По итогам 2022 года Самарская область снова вошла в число регионов-лидеров в реализации дорожного нацпроекта. «Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем», - отмечает Губернатор Дмитрий Азаров.

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