Социальные учреждения Самары готовят к отопительному сезону

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В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов выполнена промывка и опрессовка внутренней системы отопления 28% объектов социальной сферы. Об этом доложили руководители профильных департаментов на расширенном заседании штаба по подготовке к отопительному сезону при главе города.

«Подготовка городских социальных объектов к отопительному сезону - на особом контроле администрации Самары. Руководителей прошу отнестись к этому процессу со всей серьезностью, если есть какие-то проблемы, которые дают о себе знать из года в год, не ждите, сообщайте об этом в департамент образования сейчас. Наша задача подойти к началу осеннего сезона без нерешенных вопросов»,

- отметил глава города Самара Иван Носков.

Всего к отопительному сезону в Самаре подготовят 560 зданий муниципальных объектов социальной сферы. В том числе 205 зданий школ, 222 здания детских садов, 88 объектов спорта и культуры.

Также, по данным департамента образования администрации города Самара, текущие ремонтные работы - замена стояков, лежаков и радиаторов, установка новых узлов учета отопления – запланированы во всех учреждениях, где по результатам проводимых гидравлических испытаний будут обнаружены дефекты.