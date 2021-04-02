Я нашел ошибку
Главные новости:
Говорить об отмене масочного режима в России преждевременно
Говорить об отмене масочного режима в России преждевременно
В Благовещенске горит кардиоцентр
В Благовещенске горит кардиоцентр
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Момент дерзкой кражи в Тольятти попал на видео: идет поиск вора
Момент дерзкой кражи в Тольятти попал на видео: идет поиск вора
Новые объекты культурного наследия нашли в Самаре и Тольятти
Новые объекты культурного наследия нашли в Самаре и Тольятти
Улицу Авроры в Самаре предложили продлить до завода Масленникова
Улицу Авроры в Самаре предложили продлить до завода Масленникова
Молодая самарчанка пыталась обокрасть магазин: видео
Молодая самарчанка пыталась обокрасть магазин: видео
Тольяттинка задолжала своим детям свыше 450 тысяч рублей
Тольяттинка задолжала своим детям свыше 450 тысяч рублей
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.81
0.17
EUR 88.95
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Самарский зоопарк сегодня отметит Международный день птиц и День рождения верблюда Лексуса
В Самаре на УСЦ "Чайка" прошла благотворительная гонка "Добрая лыжня"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Новые объекты культурного наследия нашли в Самаре и Тольятти

2 апреля 2021 09:32
72
Новые объекты культурного наследия нашли в Самаре и Тольятти

Еще четыре здания в Самарской области (три из которых находятся в Самаре и одно – в Тольятти) признали объектами культурного наследия. Приказы областного управления государственной охраны объектов культурного наследия были опубликованы на сайте правительства Самарской области.

Самое старое строение находится в Самаре на улице Ново-Садовой, 154. Это здание бывшей кумысолечебницы Нестора Постникова, построенное в 1858 году. Сейчас там находится Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Постникова.

Во втором здании в Самаре – пожарная часть и детский сад. Его построили в 1914 году в мавританском стиле на улице Пролетарской, 74. Самое молодое самарское наследие – институт «Гипровостокнефть», построенный на улице Красноармейской, 93 в 1936 году.

В Тольятти же признали культурным наследием кинотеатр «Буревестник» на улице Карла Маркса, 27А. По словам местных жителей, в 1954 году, когда его построили, там кроме кинотеатра вообще мало что было построено и за зданием начинался лес, пишет Засекин.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Он продлил самоизоляцию для неработающих жителей губернии старше 65 лет, но вместе с тем появились и некоторые послабления.
1 апреля 2021  23:15
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах по борьбе с коронавирусом
Политика региона
298
Работе по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей в нашем регионе уделяется особое внимание.
1 апреля 2021  20:31
Дмитрий Азаров провёл расширенное заседание Совета по межнациональным отношениям
Политика региона
318
Поставка  ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.
1 апреля 2021  14:43
Дмитрий Азаров передал врачам ключи от 19 мобильных ФАПов
Здравоохранение
439
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
1 апреля 2021  12:58
В Самарской области за сутки на 1 апреля выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
339
В Самарской области заработала горячая линия для призывников
1 апреля 2021  11:33
В Самарской области заработала горячая линия для призывников
Социум
349
Весь список