Новые объекты культурного наследия нашли в Самаре и Тольятти

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Еще четыре здания в Самарской области (три из которых находятся в Самаре и одно – в Тольятти) признали объектами культурного наследия. Приказы областного управления государственной охраны объектов культурного наследия были опубликованы на сайте правительства Самарской области.

Самое старое строение находится в Самаре на улице Ново-Садовой, 154. Это здание бывшей кумысолечебницы Нестора Постникова, построенное в 1858 году. Сейчас там находится Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Постникова.

Во втором здании в Самаре – пожарная часть и детский сад. Его построили в 1914 году в мавританском стиле на улице Пролетарской, 74. Самое молодое самарское наследие – институт «Гипровостокнефть», построенный на улице Красноармейской, 93 в 1936 году.

В Тольятти же признали культурным наследием кинотеатр «Буревестник» на улице Карла Маркса, 27А. По словам местных жителей, в 1954 году, когда его построили, там кроме кинотеатра вообще мало что было построено и за зданием начинался лес, пишет Засекин.