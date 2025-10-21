На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта

120

В Тольятти продолжается обновление ключевой транспортной артерии — Обводного шоссе. Капитальный ремонт магистрали ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Трасса служит одним из основных выездов из города и входит в опорную сеть дорог Самарской области. Ежедневно по ней проезжает порядка 40 тысяч автомобилей.

Обновление трассы началось в августе этого года. Подрядной организацией взят высокий темп работ. На двух участках дороги протяженностью 11 км выполнены подготовительные работы: фрезерование старого покрытия, уширение проезжей части, усиление основания.

В настоящее время дорожники выполняют устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. «Нижний слой асфальта уложен на 85% на первом участке протяженностью 4 км в направлении села Васильевка и на 50% — на втором, почти 7-километровом участке. Параллельно выполняется разбор первой стороны будущей разворотной петли на 9 км автодороги», — пояснил представитель подрядной организации Алексей Зотов.

Работы по устройству нижнего слоя дороги на 11 км дороги планируется завершить в этом дорожном сезоне в случае благоприятных погодных условий. Это позволит обеспечить безопасное движение автомобилей по ремонтируемой трассе в зимний период.

Напомним, что по условиям государственного контракта подрядной организации необходимо капитально отремонтировать 12,15 км Обводного шоссе. Техническим заданием предусмотрен комплекс работ по доведению магистрали до параметров II технической категории.

Благодаря капитальному ремонту на Обводном шоссе появится ливневая канализация, будет обновлен мост через оросительный канал. В целях обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрено строительство тротуаров, устройство улично-дорожного освещения, барьерного пешеходного ограждения, карманов для остановки общественного транспорта. Капитальный ремонт дороги должен быть завершен в 2027 году.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина и находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

По поручению Президента до 2030 года в регионах должно быть приведено к нормативу не менее 85% опорной сети дорог. В 2025 году в Самарской области для достижения этих целевых параметров предусмотрен ремонт 6-ти участков «опорных» дорог общей протяженностью 67 км. Это позволит довести долю региональных дорог опорной сети Самарской области будет до 83,05%.