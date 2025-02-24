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Иван Носков провел рабочую встречу с жителями Советского района

24 февраля 2025 15:22
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Большая часть вопросов от жителей касалась планов благоустройства дворовых территорий, тротуаров, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и реализации проектов комплексного развития территорий.

22 февраля глава Самары Иван Носков провел рабочую встречу с жителями Советского района, на которой вместе с главой района Вадимом Бородиным и своими заместителями ответил на вопросы и обозначил основные направления развития территории. Большая часть вопросов от жителей касалась планов благоустройства дворовых территорий, тротуаров, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и реализации проектов комплексного развития территорий.

На встрече жителям рассказали о ходе разработки ряда технических решений строительства новых ливневых канализации и ремонта уже существующих сетей не только на улично-дорожной сети, но и на подходах к соцучреждениям Самары. Часть вопросов участников встречи касалась недобросовестной работы управляющих компаний и ТСЖ, руководство ГЖИ Самарской области обязалась провести проверку каждого обращения в течение недели. 

Отдельно жителей Советского района интересовал вопрос капремонта и строительства новых школ, а также тротуаров к ним. «На этот год запланирован аварийный ремонт проезда к школе №67. Впоследствии включим этот проезд в комплексную программу капремонта подъездов к соцучреждениям. Стоит задача за два года отремонтировать все подъезды к школам и садикам, - рассказал глава Самары Иван Носков. - В этом году запланировали капремонт школы №28, выделили на это более 90 млн рублей. В эту сумму вошли ремонт фундамента, цоколя и отмостки, кровли, потолков, межэтажных перекрытий, лестницы, крыльца, ворот, внутренних помещений, включая пищеблок и спортзал, и т.д. Новые школы начнем строить после пересмотра и согласования проектов».

На каждой встрече жители районов могут получить консультацию профильных заместителей главы города Самара, а также оставить письменное обращение на главу города и записаться к нему на личный прием.

 

Фото:   администрация Самары 

 

Теги: Самара

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