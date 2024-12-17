Иван Носков лично контролирует ход ликвидации последствий снегопада в городе

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Более 4,2 тысяч тонн снега вывезли из города на полигоны за прошедшие дневную и ночную смены. С начала снегопада Иван Носков лично контролирует ликвидацию его последствий и работу дорожных и коммунальных служб областного центра. Сегодня утром особое внимание он уделил отдаленным и крупным внутригородским районам. В их числе Куйбышевский и Советский, где Иван Носков работал совместно с главами районов. По остальным территориям города он проехал без предупреждения.



«Последствия снегопада устраняли всю ночь – чистили второстепенные дороги, убирали отвалы, вывозили снег. Отметил несовершенство технологических карт уборки. На некоторых участках видна несогласованность действий разных дорожных, коммунальных служб и УК, – сказал Иван Носков. – Сегодня применили более качественный реагент, используем на отдельных участках. В целом, со следующего года будем переходить на другие смеси, они дороже, но лучше справляются со снегом. Еще раз спасибо всем, кто работал этой ночью».



В течение прошлых суток на участках задействовали более 3,5 тыс. уборщиков, количество техники нарастили до 586 единиц. 17 декабря улицы, общественные пространства, дворы расчищают 3 347 уборщиков и 350 единиц техники.



Иван Носков поручил главам районов отслеживать организацию смета после обработки тротуаров реагентами и расчистку дорог, в том числе с грунтовым покрытием, в частных секторах.



Полная ликвидация последствий снегопада в Самаре займет порядка пяти дней после его окончания.

Фото: Администрация Самары