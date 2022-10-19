Голосование за лучшее граффити фестиваля ПФО «ФормART» продлится до 23 октября

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В настоящее время проходит голосование за лучшую граффити-работу в Приволжском федеральном округе. Фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART» выходит на финальный этап – общественное и экспертное голосование. Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 до 23 октября включительно. Необходимо указать в тоновом режиме индивидуальный номер участника от 1 до 14. Проголосовать можно только один раз.

В этом году Самарскую область представляет проект «#киберусь» (номер для голосования – «12»).

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.

Все фото- и видеоматериалы конкурсантов размещены на сайте formartpfo.ru во вкладке «финалисты». Итоговый результат определяется суммой мест из трех таблиц – экспертной, общественного голосования жителей региона и голосов жителей из других регионов.

Напомним, что участниками фестиваля «ФормART» могли стать как профессиональные стрит-арт художники, так и художники-любители в возрасте от 18 до 35 лет с эскизами художественных работ по пяти направлениям: «Художественные промыслы и ремесла», «Многонациональность и этнокультурное многообразие ПФО», «Историческое и культурное наследие», «Традиционные художественные образы в современной стилизации» и «Этнокультурный футуризм», объединенные одной темой «Сквозь время».

Призовой фонд конкурса в этом году составляет 450 тысяч рублей. Обладатель I места получит грант в размере 200 тысяч рублей, II-го – 150 тысяч рублей и III-го – 100 тысяч рублей.

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены 2 ноября во время онлайн-трансляции на сайте formartpfo.ru с участием представителей всех регионов округа: финалистов, членов регионального оргкомитета и жюри. За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.

В прошлом году в таком же конкурсе одним из победителей стал самарский художник. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что в Самарском крае живут талантливые и креативные люди, готовые формировать новую, современную городскую среду и создавать новые точки притяжения для комфортного отдыха людей.

Фото: департамент информационной политики СО