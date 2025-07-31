Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонт терапевтического отделения стартовал в начале года и находится на финальной стадии.
В Отрадненской горбольнице продолжается ремонт двух амбулаторий и терапевтического отделения
Вход свободный.
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка работ Миши Качикаракиса
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 10 сентября 2025 года через онлайн-систему.
Начался прием заявок для участия в конкурсе Фонда Тимченко «Туда, где семья»
По легенде учения, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание на первом этаже в помещении прачечной.
На одном из предприятий Самары прошло пожарно-тактическое учение
Основной темой обсуждения стала новая территориальная схема обращения с отходами.
В Ставропольском районе обсудили перспективы модернизации системы переработки отходов
Сегодня в Самарской области сеть государственных парков насчитывает пять площадок.
УК промпарков региона вошла в ТОП-20 по вкладу в экономику Самарской области и страны
С места ДТП госпитализированы пассажиры иномарки - женщины 1982 и 1975 годов рождения.
Ночью на 893 км  автодороги «М5- "Урал"» столкнулись Nissan Almera и Lada Vesta
До конца теплого сезона им предстоит навести порядок на территории более 2,3 тысячи гектаров. 
Более 140 человек будут осуществлять уход за газонами в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.83
-0.39
EUR 94.95
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
День железнодорожника для детей проведут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Более 140 человек будут осуществлять уход за газонами в Самаре

31 июля 2025 14:45
122
До конца теплого сезона им предстоит навести порядок на территории более 2,3 тысячи гектаров. 

В Самаре приступили к очередному этапу ухода за газонами вдоль дорог, аллей, бульваров, на набережной, в скверах и парках. Ежедневно на покос газонов выходит более 140 сотрудников служб благоустройства Самары. До конца теплого сезона им предстоит навести порядок на территории более 2,3 тысячи гектаров. 

«В течение теплого сезона службы благоустройства Самары в ежедневном режиме проводят стрижку, полив и прополку газонов. Масштабный покос травы организован в несколько этапов, по 2-4 «круга» на каждой территории. В преддверии начала нового учебного года отдельно обратим внимание на приведение в порядок газонов вдоль дорог и тротуаров, ведущих к учреждениям образования. Особое внимание рабочие обратят и на прополку травы вдоль тротуарной плитки и бордюров», – сказал заместитель главы города Самара Михаил Малыхин. 

Так, накануне покос газонов завершен на улицах Ярмарочной, Садовой, Чернореченской, Ново-Урицкой. Работы продолжаются на улицах Советской Армии, Уральской, Ульяновской, Маяковского, Буянова, Дачной, Гагарина, Митирева, Бубнова, Крайней, вдоль дорог на пос. Козелки и др.

«В смену на участки обслуживания направляем не менее 8 бригад. Все сотрудники экипированы. Строго соблюдаем технику безопасности и следим, чтобы в результате проведенных работ высота травы не превышала 3-5 сантиметров. Уборку скошенной травы и ее вывоз на утилизацию стараемся выполнить в один-два дня, а после покоса обязательно очищаем кромки тротуаров, граничащих с газонами», – рассказала директор МП «Благоустройство» города Самара Ольга Устинова. 

Покос травы на дворовых территориях осуществляют управляющие компании или ТСЖ, по договорам на обслуживание и содержание многоквартирных домов и придомовых территорий. Контроль за их состоянием возложен на глав районов и районные административные комиссии. Согласно статье 4.28 регионального закона № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» в случае несвоевременного или некачественного проведения работ предусмотрены штрафные санкции: от 10 тысяч до 30 тысяч рублей – для должностных лиц; от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – для юридических лиц. За повторное нарушение размер штрафа составит 30 тысяч рублей – в отношении должностных лиц, 100 тысяч рублей – в отношении юридических лиц.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона напомнил, что у Самарской области богатый опыт взаимодействия с провинциями Китая, заключено 8 соглашений о сотрудничестве.
30 июля 2025, 20:51
Вячеслав Федорищев встретился с Генеральным Консулом КНР
Глава региона напомнил, что у Самарской области богатый опыт взаимодействия с провинциями Китая, заключено 8 соглашений о сотрудничестве. Политика
396
185 жителей и гостей региона прошли осмотр специалистов и узнали, как защитить себя. У 2 посетителей акции выявлены изменения на коже, им рекомендовали пройти дообследование.
30 июля 2025, 19:03
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
185 жителей и гостей региона прошли осмотр специалистов и узнали, как защитить себя. У 2 посетителей акции выявлены изменения на коже, им рекомендовали пройти... Здравоохранение
460
 Вход бесплатный!
30 июля 2025, 18:45
Кубок Губернатора Самарской области: в регионе пройдет предсезонный турнир среди команд Всероссийской хоккейной лиги
 Вход бесплатный! Спорт
407

В центре внимания
В программе рабочей поездки – посещение промышленных предприятий города-побратима, а также социальных и инфраструктурных объектов, на которых ремонтные и восстановительные работы проводятся силами самарских специалистов.
31 июля 2025  14:35
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом прибыл в ДНР
96
Новые арт-объекты появляются на пешеходной улице Самары
31 июля 2025  12:39
Новые арт-объекты появляются на пешеходной улице Самары
148
Ход реконструкции теплосетей проверили главы районов Самары
31 июля 2025  11:39
Ход реконструкции теплосетей проверили главы районов Самары
185
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
31 июля 2025  09:37
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
190
Глава региона напомнил, что у Самарской области богатый опыт взаимодействия с провинциями Китая, заключено 8 соглашений о сотрудничестве.
30 июля 2025  20:51
Вячеслав Федорищев встретился с Генеральным Консулом КНР
396
Весь список