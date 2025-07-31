Более 140 человек будут осуществлять уход за газонами в Самаре

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В Самаре приступили к очередному этапу ухода за газонами вдоль дорог, аллей, бульваров, на набережной, в скверах и парках. Ежедневно на покос газонов выходит более 140 сотрудников служб благоустройства Самары. До конца теплого сезона им предстоит навести порядок на территории более 2,3 тысячи гектаров.



«В течение теплого сезона службы благоустройства Самары в ежедневном режиме проводят стрижку, полив и прополку газонов. Масштабный покос травы организован в несколько этапов, по 2-4 «круга» на каждой территории. В преддверии начала нового учебного года отдельно обратим внимание на приведение в порядок газонов вдоль дорог и тротуаров, ведущих к учреждениям образования. Особое внимание рабочие обратят и на прополку травы вдоль тротуарной плитки и бордюров», – сказал заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.



Так, накануне покос газонов завершен на улицах Ярмарочной, Садовой, Чернореченской, Ново-Урицкой. Работы продолжаются на улицах Советской Армии, Уральской, Ульяновской, Маяковского, Буянова, Дачной, Гагарина, Митирева, Бубнова, Крайней, вдоль дорог на пос. Козелки и др.



«В смену на участки обслуживания направляем не менее 8 бригад. Все сотрудники экипированы. Строго соблюдаем технику безопасности и следим, чтобы в результате проведенных работ высота травы не превышала 3-5 сантиметров. Уборку скошенной травы и ее вывоз на утилизацию стараемся выполнить в один-два дня, а после покоса обязательно очищаем кромки тротуаров, граничащих с газонами», – рассказала директор МП «Благоустройство» города Самара Ольга Устинова.



Покос травы на дворовых территориях осуществляют управляющие компании или ТСЖ, по договорам на обслуживание и содержание многоквартирных домов и придомовых территорий. Контроль за их состоянием возложен на глав районов и районные административные комиссии. Согласно статье 4.28 регионального закона № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» в случае несвоевременного или некачественного проведения работ предусмотрены штрафные санкции: от 10 тысяч до 30 тысяч рублей – для должностных лиц; от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – для юридических лиц. За повторное нарушение размер штрафа составит 30 тысяч рублей – в отношении должностных лиц, 100 тысяч рублей – в отношении юридических лиц.

Фото: администрация Самары