В Самарской области малому бизнесу помогают наладить партнерство с крупными производителями

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Эффективные кооперационные цепочки между малым бизнесом и крупными предприятиями региона выстраивают в Самарской области. В среду, 3 июля, на площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла ярмарка поставщиков, призванная помочь предпринимателям нарастить объемы заказов со стороны индустриальных партнеров. Значимость организации встреч поставщиков и заказчиков отмечал врио губернатора Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-объединениями. Поддержка малого и среднего бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».



Работу ярмарки открыл врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко. «Задача нашей ярмарки поставщиков – наладить систему взаимодействия между малым и средним бизнесом и крупными предприятиями, выстроить эффективные кооперационные цепочки. Это позволит субъектам МСП наращивать свою производственную деятельность, а промышленникам – получать технологии и продукцию, которые производятся на территории Самарской области», - отметил врио вице-губернатора.



Сегодня многие крупные предприятия региона в сфере нефтегазовой промышленности, машиностроения, авиастроения столкнулись с необходимостью наладить замещение импортных технологий и продукции. А малый бизнес, благодаря своей гибкости, быстро адаптируется и реагирует на запросы экономики и рынка. Но при этом не всегда может «достучаться» до крупных игроков, чтобы презентовать свою уникальную продукцию и получить заказы.



«Мероприятия подобного формата позволяют преодолеть некий барьер между крупными компаниями и предпринимателями. Сегодня мы услышали, что существуют потребности, которые мы готовы закрыть. Думаю, что в итоге получится поработать с предприятиями, которые были представлены на ярмарке», - поделился впечатлениями основатель и директор компании «Шелковый путь» Виталий Евтушенко.

В ходе встречи представители крупных компаний рассказали о своей деятельности, текущих потребностях и требованиях к закупаемой продукции. Предприниматели смогли презентовать свою продукцию и услуги напрямую потенциальным заказчикам и обменяться контактами с представителями предприятий.



«Участниками ярмарки кооперации в этот раз стали 130 представителей бизнеса. Они обменялись контактами, обсудили возможность сотрудничества, достигли предварительных договоренностей. Такие площадки для выстраивания уверенных партнерских связей мы продолжим организовывать регулярно», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



«Благодаря таким встречам у малых предприятий есть уникальная возможность рассказать крупному бизнесу о себе. У нас уже есть позитивный опыт - технопарк «Жигулевская долина» организовал нам встречу с РЖД, на которой мы презентовали свою продукцию и теперь являемся поставщиком компании. Такие мероприятия действительно позволяют наладить сотрудничество», - говорит Мария Гудкова, генеральный директор компании «Вайтбэйс».



«Я благодарен за возможность познакомиться с потенциальными крупными клиентами, презентовать свою продукцию, получить, что называется, «теплые» контакты. Сама идея – отличная, нужно проводить как можно больше таких мероприятий для малого бизнеса», - подчеркнул Николай Погосов, производитель сувенирной продукции.