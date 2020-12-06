Самая дорогая проститутка США осталась без работы из-за карантинных мер и подала в суд на власти

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Самая миниатюрная — рост около 142 сантиметров, но при этом самая высокооплачиваемая официально трудоустроенная проститутка в США Элис Литтл подала в суд на правительство штата Невада, поскольку из-за введённых в регионе мер по борьбе с коронавирусом осталась без работы, передает Лайф. Об этом сообщает Daily Star.

— Я просто не могу позволить губернатору произвольно уничтожить целый класс трудолюбивых женщин. Вот почему я решила подать в суд, — рассказала она журналистам.

В своём письме девушка указывает на тот факт, что правительство региона ещё 17 марта ограничило работу многих увеселительных заведений, однако спустя некоторое время большинство из них получило повторное разрешение возобновить деятельность, но только не публичные дома. По её словам, это является дискриминацией официально трудоустроенных секс-работниц. Элис также начала сбор средств для оплаты "судебных баталий", к настоящему моменту ей пожертвовали уже более пяти тысяч долларов.

Фото: Instagram / соцсети