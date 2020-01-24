В Тольятти пройдут первенство и чемпионат ПФО по каратэ WKC
24 января 2020 22:29
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Начало – 10:00.
Программа
10.00 –13.30 – соревнования 6-7 лет, 8-9 лет
13.30 – награждение
С 14.00 – соревнования среди остальных возрастов, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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