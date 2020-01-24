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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Тольятти пройдут первенство и чемпионат ПФО по каратэ WKC

24 января 2020 22:29
102
26 января в ФОКе «Дворец Боевых Искусств».
26 января в ФОКе «Дворец Боевых Искусств» (Тольятти) пройдут первенство и чемпионат ПФО по каратэ WKC.

Начало – 10:00.

Программа

10.00 –13.30 – соревнования 6-7 лет, 8-9 лет
13.30 – награждение
С 14.00 – соревнования среди остальных возрастов, передает пресс-служба минспорта СО.



Фото:    пресс-служба минспорта СО
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Комментарии


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