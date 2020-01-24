26 января в «Грации» пройдут первенство и чемпионат Самарской области по брейкингу
24 января 2020 14:54
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Начало – 12:30. Вход для зрителей свободный.
Брейкинг – популярный вид танцевального спорта, который включен в программу Олимпийских игр, начиная с 2024 года. В России проводятся официальные соревнования, формируются сборные регионов и страны, присваиваются спортивные звания по брейкингу.
Организаторами соревнований в УСЦ «Грация» выступают федерация танцевального спорта Самарской области, всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-рола при поддержке регионального министерство спорта. Участников разделят по возрастным группам: 7 — 10 лет, 11 — 15 лет, 16 — 18 лет, старше 19 лет. Сначала состоится отбор по всем группам, по итогам которого в следующий этап выйдут 16 или 8 спортсменов. Далее батлы в формате «один на один» — 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал.
Судьями станут известные московские танцоры Джокер, Винс и Джамал.
По итогам чемпионатов и первенств Самарской области будет сформирована сборная команда региона для участия во всероссийских турнирах.
Программа
12:30 – открытие
12:30 – 17:30 – отборочный этап
17-30 — 18-30 — 1 на 1 мальчики и девочки (7-10лет)
18-30 — 19-30 – 1 на 1 юноши и девушки (11-15 лет)
19-30 — 20-30 – 1 на 1 юниоры и юниорки (16-18 лет)
20-30 — 21-30 – 1 на 1 мужчины и женщины (старше 19 лет), передает пресс-служба минспорта СО.
Фото из открытых источников
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