В Ленинском районе Самары водитель сбил пешехода

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25 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. При этом 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло 25 декабря в 18:00 в Ленинском районе Самары. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель 1966 г.р., управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по улице Молодогвардейская. Он не уступил дорогу пешеходу - мужчине 1966 г.р., который переходил проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход, он доставлен в больницу. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.