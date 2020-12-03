В Самаре автомобилистка на иномарке врезалась в ВАЗ

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2 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. При этом 9 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 13:00 в Самаре. Женщина 1980 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», двигаясь по ул. Парадная со стороны ул. Бронная в направлении ул. Дальняя на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Парадная и ул. Дальняя, не уступила дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной, результате чего допустила столкновение с «ВАЗ 210930», под управлением водителя 1990 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.