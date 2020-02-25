Министерство спорта Самарской области прокомментировало драку с участием детских хоккейных команд в Тольятти

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В связи с инцидентом, случившемся в Тольятти с участием детских хоккейных команд, министерство спорта Самарской области сообщает следующее.Массовая драка хоккеистов произошла 23 февраля по окончанию матча двух тольяттинских детско-юношеских команд «Лада» (ДЮСШ «Лада») и «Волгарь» (КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»). По имеющейся информации, драка на льду продолжалась не более минуты. Никаких серьезных травм игроки команд не получили. Сейчас организаторы соревнований разбираются в обстоятельствах инцидента, в том числе, кто спровоцировал массовую драку игроков, как действовали тренеры обеих команд.Жесткая борьба, стычки и даже драки — неотъемлемая часть взрослого хоккея. Но когда дети устраивают массовое побоище на льду — это недопустимо. Это не красит ни юных игроков, ни тренеров, ни спортивные школы, которые представляют команды. Тольятти всегда славился своими хоккейными традициями, своей школой по воспитанию сильных хоккеистов, которым гордилась и гордится вся страна. Молодое поколение хоккеистов, в том числе, в результате работы тренера, уже с ранних лет должно осознавать, что на льду ты представляешь не только себя, но и свою школу, свой город. Кроме того, в такой массовой драке можно нанести серьезную травму своему сопернику.Уверены, что и тренеры, и родители разделяют нашу позицию — такое недопустимо. Надеемся, что они проведут необходимые беседы с юными спортсменами.