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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Министерство спорта Самарской области прокомментировало драку с участием детских хоккейных команд в Тольятти

25 февраля 2020 13:17
115
Министерство спорта Самарской области прокомментировало драку с участием детских хоккейных команд в Тольятти
Сейчас организаторы соревнований разбираются в обстоятельствах инцидента.

В связи с инцидентом, случившемся в Тольятти с участием детских хоккейных команд, министерство спорта Самарской области сообщает следующее.

Массовая драка хоккеистов произошла 23 февраля по окончанию матча двух тольяттинских детско-юношеских команд «Лада» (ДЮСШ «Лада») и «Волгарь» (КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»). По имеющейся информации, драка на льду продолжалась не более минуты. Никаких серьезных травм игроки команд не получили. Сейчас организаторы соревнований разбираются в обстоятельствах инцидента, в том числе, кто спровоцировал массовую драку игроков, как действовали тренеры обеих команд.

Жесткая борьба, стычки и даже драки — неотъемлемая часть взрослого хоккея. Но когда дети устраивают массовое побоище на льду — это недопустимо. Это не красит ни юных игроков, ни тренеров, ни спортивные школы, которые представляют команды. Тольятти всегда славился своими хоккейными традициями, своей школой по воспитанию сильных хоккеистов, которым гордилась и гордится вся страна. Молодое поколение хоккеистов, в том числе, в результате работы тренера, уже с ранних лет должно осознавать, что на льду ты представляешь не только себя, но и свою школу, свой город. Кроме того, в такой массовой драке можно нанести серьезную травму своему сопернику.

Уверены, что и тренеры, и родители разделяют нашу позицию — такое недопустимо. Надеемся, что они проведут необходимые беседы с юными спортсменами.
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Комментарии


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