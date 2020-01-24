Виктор Кудряшов провел выездное совещание в Тольятти
24 января 2020 19:42
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Напомним, что г.о. Тольятти на сегодняшний день является самым крупным моногородом России. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 2020 год в регионе годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов.
По словам Сергея Анташева, в 2020 году в г.о. Тольятти будет проведено более 60 праздничных мероприятий, в том числе акция «Время Тольятти», молодежные фестивали, спортивные мероприятия. Планируется, что в них примут участие более 380 тысяч человек. Основные события намечены на апрель.
Подготовка к юбилею включает в себя не только проведение культурно-массовых мероприятий, но и строительство социальных объектов. Так, в 20 квартале Автозаводского района построено здание детского сада «Ладушки». На сегодняшний день объект готов на 95%. Уже доставлена мебель, оборудование для кухни и прачечной. Ведется поставка остального технологического оборудования. Завершено строительство физкультурно-спортивного комплекса «Союз» и заканчивается поставка оборудования на объект. Продолжаются работы по строительству физкультурно-спортивного комплекса «Акробат» в 21 квартале Автозаводского р-на, работы по строительству выставочного зала и сквера с игровыми площадками и фонтаном.
«В самое ближайшее время жители Тольятти смогут ознакомиться с планом праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею выпуска первого автомобиля ВАЗ. В его подготовке активно участвует автозавод, муниципалитет. Целый ряд предложений внесло региональное правительство. Волжский автозавод - это наша гордость, его история тесно переплетена с современной историей не только нашей губернии, но и всей страны.
Предприятие и сегодня крепко стоит на ногах, в непростых экономических условиях дает рост объемов производства. Сегодня мы обсудили исполнение
поручений губернатора по проведению года Тольятти. В наших планах в ближайшие три года на развитие города, строительство новых социальных и
инфраструктурных объектов направить более 5,5 млрд. рублей. В частности, эти средства пойдут на ремонт и строительство новых дорог, детских садов, школ и выполнение других социальных обязательств», - подчеркнул Виктор Кудряшов.
На совещании также были рассмотрены результаты развития ТОСЭР Тольятти в 2019 году и прогноз на 2020 год. Заместитель главы г.о.Тольятти по
финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный рассказал, что в прошлом году были подписаны соглашения об осуществлении деятельности с 35 компаниями. Таким образом, в настоящее время на ТОСЭР осуществляют деятельность 75 резидентов. За время реализации проекта резидентами создано
4 086 рабочих мест, инвестировано 9,7 млрд. рублей. Планируется, что к концу 2026 года будет создано около 8,5 тыс. новых рабочих мест и инвестировано
почти 41 млрд. рублей.
Сейчас Тольятти занимает одну из лидирующих позиций в реестре территорий опережающего социально-экономического развития среди российских моногородов по количеству резидентов. Резидентам территории разрешены 33 вида экономической деятельности, это больше чем у большинства ТОСЭР РФ. За весь период действия ТОСЭР объем налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней, составил 387 млн. рублей, передает пресс-служба облправительства.
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