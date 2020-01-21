Новым директором Самарского научного центра РАН утвержден академик Сергей Шевченко
21 января 2020 18:29
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Информация об этом уже размещена на сайте учреждения. Свои кандидатуры также выдвигали врио директора Владимир Соколов и профессор Института экологии Волжского бассейна Сергей Саксонов.
Выборы прошли еще 18 декабря. Однако из-за новогодних праздников и необходимости передачи документов на согласование в Министерство образования и науки РФ, процедура утверждения нового руководителя завершилась только в январе, пояснили «СО» ОНЛАЙН в избирательной комиссии научного центра. К тому же, выборы проходили не только в разных населенных пунктах, но и в разных регионах, так как одно из вошедших в СамНЦ РАН учреждений находится в Ульяновское области. Это НИИ сельского хозяйства в поселке Тимирязевский. Помимо расположенного в Безенчуке института им.Н.М.Тулайкова, в СамНЦ РАН вошли Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. П.Н. Константинова (Усть-Кинельский), Институт экологии Волжского бассейна РАН (Тольятти), а также Институт проблем управления сложными системами РАН.
Сергей Шевченко имеет степень доктора сельскохозяйственных наук, заведует кафедрой селекции семеноводства в Самарском государственном аграрном университете. Он также входит в совет при губернаторе по науке, технологиям и высшему образованию.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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