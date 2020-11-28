В Санкт-Петербурге  вся семья новорождённого умерла от коронавируса

282

В Санкт-Петербурге за неделю умерли все родственники новорожденного ребёнка, передает Лайф. Во время смерти его мать была на 32-й недели беременности, однако малыша удалось спасти, сообщает "Фонтанка". Также умерли его 64-летний дед и 61-летняя бабушка.

Мать ребёнка звали Светланой, на момент смерти ей было 36 лет. Она работала администратором в стоматологической клинике и находилась в разводе. Бывший муж не принимал участия в её жизни. Помогали родители.

Первым в семье от коронавирусной инфекции скончался отец Светланы — 5 ноября. Вслед за ним, 12 ноября, из жизни ушла и мать. В день смерти Светланы родился её сын, женщина уже была подключена к аппарату ИВЛ. Она успела дать ребёнку имя, назвав его Киреем, в честь дедушки. Семью похоронил брат отца погибшей.

Дальнейшая судьба ребёнка пока неясна. Изначально к себе на попечение его хотели забрать родственники с Поволжья. Однако через какое-то время объявился мужчина, утверждающий, что он и есть биологический отец ребёнка. Если он это докажет, то вместе с малышом получит и его наследство — две квартиры в Санкт-Петербурге.

Фото: pixabay