В Самаре пройдет спартакиада «Серебряный возраст»

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26 сентября 2019 года в 10.00 в семейном спортивном комплексе «Виктория» (ул. Зои Космодемьянской, 17а) состоится спартакиада для ветеранов и граждан пожилого возраста «Серебряный возраст». Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Демография», утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.Организатором спартакиады традиционно является Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара. Она проводится с целью профилактики здорового образа жизни, пропаганды и популяризации спорта как фактора поддержания физического здоровья среди людей пожилого возраста.В программу соревнований включены дартс, мини-гольф, настольный теннис, а также настольные игры шаффлборд и джакколо.Команды-победители будут награждены кубками за 1,2,3 место. Кроме того, будут вручены медали за первые три места в личных первенствах и ценные подарки, как в командном, так и в личном зачетах, передает пресс-служба горадминистрации.