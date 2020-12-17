В Новокуйбышевске установлен "Ящик милосердия" для многодетных семей

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С 15 декабря на территории города Новокуйбышевска стартовал пилотный благотворительный проект «Ящик милосердия».

«Ящик милосердия» — это благотворительный проект, в рамках которого многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается помощь продуктами питания. Для этого в кассовой зоне супермаркета «МИНДАЛЬ» в городе Новокуйбышевск, установлен специальный бокс, куда покупатели могут положить приобретенные продукты питания с большим сроком годности в индивидуальной мягкой или твёрдой упаковке.

В рамках пилотного проекта его участники планируют оказать помощь 18-ти многодетным малообеспеченным и малоимущим семьям города Новокуйбышевска, которые по разным, независящим от них причинам, находятся трудной жизненной ситуации, в том числе, пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции.

К реализации проекта на территории города Новокуйбышевск привлечены волонтеры общественных и некоммерческих организаций.

Пилотный благотворительный проект «Ящик милосердия» продлится до 15 января 2020 г, адрес супермаркета «МИНДАЛЬ» в городе Новокуйбышевск проспект Победы, д.36, режим работы супермаркета с 8-00 до 24-00. Далее если проект найдет положительный отклик среди жителей города Новокуйбышевск он обязательно будет продолжен и растиражирован.

Организатором благотворительного проекта «Ящик милосердия» является Благотворительный Фонд просвещения «Вера». Адрес Фонда, Россия, 443045, Самарская обл., г. Самара, переулок Ветлужский, дом 3, директор Воеводин Эдуард Александрович, телефон +7(846) 205-97-47, электронная почта verafond63@mail.ru

Партнер проекта приход Русской Православной Церкви Самарской епархии «Воскресения Христова» поселок Воскресенка Волжского района Самарской области

Ознакомиться с актуальной информацией, связанной с ходом реализации проекта, а также с его итогами, можно на сайте Благотворительного Фонда просвещения «Вера» bfpvera.ru и группе «В контакте» bfpvera, ключевая метка проекта #ЯщикМилосердия .