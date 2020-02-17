В Кинеле почтили память погибших в Афганской войне

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15 февраля у памятника воинам интернационалистам состоялся торжественный митинг, посвященный 31-летней годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. Наряду с руководством муниципалитетов, представителями силовых структур в мероприятии приняли участие заместитель начальника МО МВД России «Кинельский» – начальник полиции подполковник полиции Анатолий Храновский, представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Александр Дробышев, Виктор Афанасьев, Роман Козак, ветераны и участники боевых действий в Афганистане, родственники погибших военнослужащих, а также курсанты военно-патриотических клубов.Участники митинга вспоминали события Афганской войны, говорили о мужестве и стойкости советских солдат и офицеров, о патриотическом воспитании молодого поколения. Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто погиб, исполняя военный и интернациональный долг и возложили к мемориальному комплексу цветы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.