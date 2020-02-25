Самарская область - лидер в сфере государственно-частного партнерства в России
25 февраля 2020 18:56
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25 февраля минэкономразвития России опубликовало рейтинг за 2019 год. Его возглавила Самарская область, став единоличным лидером по выполнению всех ключевых показателей. Напомним, по результатам 2018 года, наша область тоже заняла первое место, но разделила его вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и республикой Башкортостан.
Регионы оценивались по опыту в реализации проектов ГЧП и их вкладу в развитие институциональной среды и нормативно-правового обеспечения. Президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на необходимость развития механизмов ГЧП, отмечая, что при этом они не должны заменять государственного финансирования.
Глава региона Дмитрий Азаров в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона подчеркнул важность развития ГЧП и поручил кабинету министров держать заданную планку: «Нам важно сохранить лидерство в Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства. Сейчас в работе находится 73 проекта. В 2019 году мы запустили реализацию 7 новых проектов с объемом инвестиций порядка 140 млрд. рублей».
Сегодня в Самарской области в сфере ГЧП введен принцип проектного управления. Осуществляется индивидуальное сопровождение проектов «от идеи до ввода в эксплуатацию». Накопленный опыт и компетенции позволили Самарской области приступить в 2019 году к реализации крупнейших инфраструктурных проектов федерального значения. Это строительство новой международной трассы с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Также важным вкладом в развитие инвестиционного потенциала региона станет строительство железнодорожной ветки для обеспечения деятельности особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» в рамках концессионного соглашения с ОАО «РЖД». Не менее важным проектом, реализуемым совместно с «РЖД», станет ускоренное пассажирское железнодорожное сообщение «Новокуйбышевск – Самара – аэропорт Курумоч – Тольятти».
В ближайшее время будут запущены концессионные проекты по реконструкции и дальнейшей эксплуатации лагерей «Черноморец» и «Шахтерская слава» в Анапе на берегу Черного моря, которые обеспечат организацию оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории Самарской области.
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, за последние три года в регионе введены в эксплуатацию 14 объектов с использованием ГЧП, инвестировано 6,2 млрд. рублей, при этом создано 1345 рабочих мест, передает пресс-служба облправительства.
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