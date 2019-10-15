«Пешеходный переход»: в Самаре проводятся профилактические мероприятия, направленные на работу с пешеходами и водителями

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«Пешеходный переход»: в Самаре проводятся профилактические мероприятия, направленные на работу с пешеходами и водителямиС целью профилактики ДТП 15 и 17 октября 2019 года на территории города Самара проводятся профилактические мероприятия, направленные на работу с пешеходами и водителями.Сегодня экипажи ДПС были выставлены на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений, в которых с начала года произошло более 2 дорожно-транспортных происшествий с обучающимися.Стражи порядка напоминали участникам движения о необходимости быть внимательными вблизи пешеходных переходов, вручали листовки-обращения: водителям не забывать снижать скорость, чтобы вовремя заметить пешехода, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают.В период проведения мероприятия было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, из них:- 12.18 КоАП РФ – 2- ч.3 ст.12.23 КоАП РФ – 12По окончанию профилактического мероприятия сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения провели беседы в школах.Напомнили о правильном переходе проезжей части и применении световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток, передает пресс-служба отделения пропаганды БДД ОГИБДД У МВД России по Самаре.